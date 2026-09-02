Detinguts un home i una dona per quatre robatoris en explotacions agrícoles de les Garrigues i el Pla d’Urgell

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 45 anys i una dona de 32 com a presumptes autors de quatre robatoris amb força comesos en explotacions agrícoles, granges i magatzems rurals de Vinaixa, Linyola i Vilanova de Bellpuig.
Els fets haurien tingut lloc entre els mesos de març i juliol. Segons la investigació, els arrestats haurien sostret principalment cablejat elèctric, bateries, eines i altres materials metàl·lics, que posteriorment haurien venut com a ferralla.
La investigació va començar arran dels primers robatoris i va permetre als agents detectar un mateix patró d’actuació en diversos dels casos. Un dels elements que va cridar l’atenció dels investigadors va ser la presència reiterada d’una mateixa furgoneta a les proximitats dels llocs on s’havien produït els robatoris.
Les vendes de ferralla, una peça clau de la investigació
Els agents de la Unitat d’Investigació de Mollerussa van aprofundir en les investigacions i van analitzar les operacions de compravenda de materials metàl·lics efectuades en gestors de residus i centres de reciclatge de la demarcació.
Les dades obtingudes van permetre detectar coincidències temporals entre les vendes de ferralla i els robatoris investigats. Aquestes operacions, juntament amb altres indicis recollits pels Mossos, van servir per relacionar els dos investigats amb quatre fets delictius.
Els materials venuts serien compatibles amb part dels objectes metàl·lics sostrets durant els robatoris, fet que ha reforçat les sospites dels investigadors sobre la seva presumpta participació.
Detinguts per un delicte continuat de robatori amb força
Els Mossos van detenir els dos investigats aquest dilluns, com a presumptes autors d’un delicte continuat de robatori amb força.
La investigació, però, continua oberta i els agents no descarten que els detinguts puguin estar relacionats amb altres robatoris similars comesos a la zona.
Els dos arrestats passaran pròximament a disposició judicial a Cervera, mentre els investigadors continuen treballant per determinar si hi ha més fets delictius que puguin estar vinculats amb aquest mateix grup.