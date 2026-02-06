Lluís Rabell renuncia a l'acta de regidor de Barcelona per motius de salut

Lluís Rabell ha renunciat a la seva acta de regidor de l'Ajuntament de Barcelona per motius de salut. Aquesta renúncia es farà efectiva al Consell Plenari del mes de febrer, segons ha informat el mateix consistori. Rabell era el responsable de les àrees de Pla de Barris, Participació i Innovació Democràtica, Educació i Persones Grans, Memòria Democràtica i el districte d’Horta-Guinardó. L'actual comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida, entrarà com a regidora i assumirà ara les carteres de Rabell. L'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot al Parlament (2015-2018) ja va aturar temporalment la seva activitat el 2023 per causes mèdiques.\r\n