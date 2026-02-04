Lluís Llach acusa la resta d'entitats de «sobreprogramar» la manifestació de l'ANC per Rodalies

Per què hi ha dues manifestacions aquest dissabte sobre el mal funcionament de Rodalies? Aquesta és una de les preguntes que sobrevola la setmana, tenint en compte que la convocatòria doble té un component polític, en la mesura que una està convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell per la República, i l'altra per les associacions d'usuaris amb Òmnium i sindicats. Lluís Llach, president de l'ANC, ha insistit en la idea que el desgavell ferroviari és una carpeta que l'entitat ja ha denunciat en el passat, i per això ha justificat haver impulsat la cita del 7 de febrer. "Quan ho decidim, ens n'assabentem que s'està convocant una altra manifestació", ha remarcat Llach.
En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i el 2Cat, Llach ha apuntat que hi ha una "sobreprogramació" de la marxa convocada per la tarda. "Considerem que, dins del món autonomisme, la solució només seran esparadraps de mala qualitat", ha apuntat el cantautor. "No veig cap voluntat de l'Estat de cedir els trens ni els aeroports. Ens encaparrem en parlar com si això fos una democràcia", ha remarcat el dirigent independentista, que ha acusat la "nació espanyola" de voler "aniquilar" les altres nacionalitats. "Volen aniquilar la nació catalana en el sentit de nació", ha remarcat Llach, que ha lamentat que les competències de la Generalitat s'exerceixen "sense mitjans" i sense recursos econòmics.
La convocatòria de l'ANC és només per a l'independentisme? "No estem a favor que se'ns posi una manifestació cinc hores després de la nostra, que és una desautorització implícita. El mètode no ha estat bo", ha indicat el president de l'Assemblea. "Si volen venir no independentistes, que vinguin. Es veu que, com que som independentistes, tenim el xarampió", ha ironitzat Llach, que confia que la "sobreprogramació" no afecti l'assistència a la manifestació del matí. Hi ha molta gent "espanyola", ha dit, que també es veu afectada per la situació de Rodalies. Malgrat la situació del moviment sobiranista, en tot cas, el president de l'ANC ha indicat que l'independentisme encara suposa el 40%.