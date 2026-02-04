Rodalies només normalitza els talls i els transports alternatius: no hi ha data de recuperació del servei

Aquest dimecres, ja fa tres dies que Renfe i Adif incompleixen el termini anunciat pel Govern per a la recuperació del servei "normal" de Rodalies, el previ a la crisi iniciada per l'accident a l'R4 a Gelida. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va situar la recuperació de la totalitat del servei per dilluns passat i el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, matisa ara que la promesa era "garantir la mobilitat de les persones", per tren o per carretera.
Sigui com sigui, l'oferta ferroviària de Rodalies és gairebé la mateixa que la d'abans del dilluns en què es preveia la recuperació, amb l'única incorporació del tram Figueres-Portbou a l'R11. Mentrestant, el que millora són els plans de transport alternatiu per carretera que supleixen les mancances del tren.
I és que, mentre Carmona reitera ara que no parlarà més de terminis, sinó de "coses tangibles", ha indicat que, a partir d'aquest dimecres, els busos de l'R8 faran el recorregut complet de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre i ofereixen un servei d'autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona que enllaça amb el Mitjana Distància per anar a Barcelona.
Carmona no ha donat novetats pel que fa a la resolució d'incidències en els punts on Adif treballa al llarg de tota la xarxa de Rodalies catalana, sinó que s'ha limitat a indicar que els tècnics de l'empresa pública de gestió de la infraestructura i els de Renfe continuen treballant per solucionar-los. I, sobre l'avaria al centre de control d'Adif a l'estació de França d'aquest dimarts, ha indicat que ha estat "molt similar" a la que ja s'havia produït la setmana anterior i que tècnics de Siemens treballen per evitar que es torni a produir.
Trànsit habilita un carril de l'AP-7 per al transport alternatiu per carretera
Davant la manca de previsió de la recuperació de la normalitat del servei de Rodalies aviat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha habilitat aquest dimecres un carril de l'AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Gelida, perquè hi puguin circular els autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe, després de l'accident ferroviari de Gelida i del tall de l'autopista. Així ho ha explicat el director, Ramon Lamiel, en una entrevista amb l'ACN en què ha defensat que el carril permetrà escurçar els temps de recorregut d'aquests mitjans de transport, "molt penalitzats" pel tall de la via.