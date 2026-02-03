Renfe assumeix el transport per carretera com a part del servei de Rodalies: «Tothom es pot desplaçar»

"Tothom que vulgui desplaçar-se amb Rodalies ho podrà fer aquest dimarts, sigui amb tren o per carretera". Amb aquestes paraules, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha reiterat una premissa que ja havia posat sobre la taula dilluns i que consisteix a assumir els transports alternatius com a part del servei de Rodalies. Així, defensa que ofereixen un servei complet per a totes les línies.
És la via per la qual ha optat el portaveu de Renfe, que també parla en nom de la Generalitat i del govern espanyol en les múltiples atencions diàries a la premsa, per no reconèixer l'incompliment amb els terminis anunciats per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que va situar la setmana passada la recuperació del servei "normal" de Rodalies per aquest dilluns. "Esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense els serveis alternatius i de la manera que ho feia abans de la crisi", va dir.
Si bé, dilluns Carmona va matisar les paraules de Paneque i va assegurar que "el que s'havia dit és que es garantiria la mobilitat de les persones", per tren o per carretera. Aquest dimarts, el discurs ha continuat intacte, de la mateixa manera que el servei, que no ha incorporat cap tren nou i ha mantingut els mateixos trams tallats que el dia anterior. "Renfe i Adif treballen per recuperar els trams afectats", ha repetit Carmona.
De fet, la circulació ha quedat suspesa dues vegades durant cinc minuts pels volts de les 7.10 hores i les 8.05 hores, per dues microcaigudes del Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif. Per seguretat, els trens s'han aturat i, després de cinc minuts, el sistema s'ha recuperat i els combois han reprès la circulació de manera progressiva. Sigui com sigui, es tracta de la tercera incidència en pocs dies en un sistema que es va estrenar el 2017.
A més, la reducció de la velocitat en diverses línies fa que hi hagi més afectacions, amb retards i fins i tot cancel·lacions. "Només parlarem de realitats tangibles i certeses", ha subratllat quan ha estat preguntat per la previsió de recuperar el servei "normal" previ a la crisi que Paneque havia situat per aquest dilluns.
L'estat de Rodalies aquest dimarts: com queden les línies i els serveis alternatius?
- A la línia R1, el servei es manté en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes, mentre que el tram entre Blanes i Maçanet-Massanes, es cobreix amb transport alternatiu. Al seu torn, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou.
- L'R2 Nord circula amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi ha dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.
- La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
- A l'R4, el servei és mixt: hi ha trens entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord, mentre que els trams Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa funcionen amb autobusos.
- L'R7 i l'R8 operaren íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8, els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
- Pel que fa a les línies de Lleida, la RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es fa amb transport alternatiu. A l'R13 i l'R14, el servei es fa en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que, a partir d’aquest punt, els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
- L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es manté entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es cobreix amb autobusos.
- Finalment, les línies R11, R16 i R17 funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut.