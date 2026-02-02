Adif i Renfe incompleixen el compromís del retorn a la normalitat de Rodalies

Rodalies continua funcionant amb trams fora de servei i transports alternatius per carretera en 11 línies tot i el compromís de Renfe i Adif comunicat pel Govern de recuperar la circulació total aquest dilluns. De fet, per començar la setmana, només es recuperen els trens en el tram Figueres-Portbou a l'R11, mentre que l'R2 Sud té menys capacitat que la setmana anterior per un problema en el sistema de senyalització. A més, a l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 encara hi ha serveis alternatius en algun punt i no s'ha retornat a la situació d'abans de la crisi.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va situar dimarts passat la recuperació del servei "normal" de Rodalies per aquest dilluns. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, però, ha canviat les paraules de Paneque i ha afirmat que "el que s'havia dit és que es garantiria la mobilitat de les persones", per tren o per carretera. "Esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense els serveis alternatius i de la manera que ho feia abans de la crisi", va dir Paneque. El full de ruta contemplava aleshores que, durant el cap de setmana, la xarxa anés recuperant trens i alguns de la trentena de punts crítics quedessin validats per a la circulació, però aquest dilluns només s'ha recuperat el tram de l'R11 de Figueres a Portbou.
El nou incompliment es va anunciar diumenge a la nit, passades les 21 hores, la qual cosa ha comportat les queixes dels usuaris, que denuncien desatenció per la manca de marge per planificar-se i buscar alternatives. "Ens tenen al seu servei", ha lamentat la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. Renfe es va comprometre a garantir la mobilitat amb els serveis que funcionen, els que tornen a obrir i amb Plans Alternatius de Transport, amb el desplegament de 150 autobusos per cobrir els trams afectats per les obres i un pla especial de comunicació amb prop de 700 informadors a les estacions.
Al seu torn, Adif ha informat que continua treballant en 31 punts de la xarxa repartits per totes les línies i no garanteix la normalització del servei per a aquest dilluns. Els treballs se centren sobretot en la protecció de talussos i trinxeres i en el condicionament de la via, i la infraestructura es posarà a disposició del Govern "en funció de l'evolució dels treballs".
Així mateix, el Govern ha contractat 61 nous busos per reforçar el servei interurbà a partir de dilluns. Així, el dia que s'havia de recuperar el servei normal de Rodalies, la flota per la crisi ferroviària passarà dels 169 vehicles actuals als 230 gràcies a busos que s’han incorporat de diferents punts d’Espanya.
L'estat de Rodalies aquest dilluns: com queden les línies i els serveis alternatius?
- A la línia R1, el servei es manté en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes, mentre que el tram entre Blanes i Maçanet-Massanes, es cobreix amb transport alternatiu. Al seu torn, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou.
- L'R2 Nord circula amb l’oferta habitual en tren, però, a l'R2 Sud, en canvi, hi ha dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona per una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants que limita la capacitat operativa.
- La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
- A l'R4, el servei és mixt: hi ha trens entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord, mentre que els trams Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa funcionen amb autobusos.
- L'R7 i l'R8 operaren íntegrament amb servei alternatiu per carretera. En el cas de l'R7, l’afectació és causada per les obres a Montcada Bifurcació, mentre que a l'R8, els autocars cobreixen el trajecte entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l'R2 Nord.
- Pel que fa a les línies de Lleida, la RL4 manté el servei ferroviari entre Lleida i Cervera, però el tram fins a Manresa es fa amb transport alternatiu. A l'R13 i l'R14, el servei es fa en tren entre Lleida i Vinaixa, mentre que, a partir d’aquest punt, els viatgers continuen el trajecte en bus fins a Sant Vicenç de Calders, en el cas de l'R13, i fins a Reus, en el de l'R14.
- L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A la RT1, el servei ferroviari es manté entre Tarragona i Reus, mentre que el tram fins a la Plana de Picamoixons es cobreix amb autobusos.
- Finalment, les línies R11, R16 i R17 funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut.