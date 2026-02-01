Renfe es compromet a garantir el funcionament de totes les línies de Rodalies amb tren o servei alternatiu

El servei de Rodalies garantirà la mobilitat amb els serveis que funcionen, els que tornen a obrir i amb Plans Alternatius de Transport per aquest dilluns, segons han informat en un comunicat. Aquestes actuacions garanteixen la mobilitat de totes les línies sigui amb servei en tren o amb servei alternatiu per carretera, segons les circumstàncies.
Hi haurà transport alternatiu per carretera en els punts on encara hi ha treballs de millora de la infraestructura, en concret, el transport es farà amb un total de 150 autobusos per garantir la mobilitat dels ciutadans durant aquests dies. A més, es manté el reforç del pla especial de comunicació per informar sobre aquest servei alternatiu amb 700 informadors a les estacions de Rodalies de Catalunya.
Com queda el servei aquest dilluns?
A l'R1 es farà servei en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes i hi haurà servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet Massanes. L'R2 nord es manté la circulació en tot el seu recorregut amb l’oferta habitual. En L'R2 sud hi haurà dos trens per hora i sentit. Amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona, per incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants, la qual cosa suposa una restricció de la capacitat operativa.
L'R3 entre Fabra i Puig i Puigcerdà tindrà servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades de desdoblament de la via que s’està realitzant des del passat mes d’octubre. A l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia hi haurà servei en tren, com també hi haurà trens entre Martorell Central i Terrassa Nord, però entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central el servei serà alternatiu per carretera, de la mateixa manera que entre Terrassa Nord i Manresa.
L'R7 mantindrà servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació, com també passarà a l'R8 entre Martorell i Mollet Sant Fost, on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2 Nord.
A l'RL4 entre Lleida i Cervera també hi haurà servei en tren, però entre Cervera i Manresa el servei serà per carretera. L'RG1 de Maçanet-Massanes fins a Portbou també tindrà servei de trens aquest dilluns. Així com l'R11 Barcelona Sants–Figueres/Portbou, que recupera la circulació de trens.
L'R13 i R14 de Lleida fins a Vinaixa tindrà servei en tren, però a l'R13 entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders el servei serà alternatiu per carretera i a l'R14 entre Vinaixa i Reus també. L'R15 Barcelona Estació de França-Reus mantindrà el servei en tren, però hi haurà servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre.
L'R16/R17 tindrà circulació ferroviària en tot el seu recorregut. L'RT1 Tarragona–Reus també tindrà servei en tren, però entre Reus i La Plana Picamoixons el transport serà per carretera.
A més, com a reforç de l’oferta habitual, es mantenen nous serveis especials gratuïts de Mitjana Distància per la línia d’Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb quatre serveis addicionals.