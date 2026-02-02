Pere Macias, sobre Rodalies: «Adif està fent una feina intensíssima, segurament l'ha sobrepassat una mica»

El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, assegura que Adif està fent "una feina intensíssima" per revisar i reparar tota la infraestructura ferroviària, però admet que "segurament l'ha sobrepassat una mica". En declaracions a l'ACN, Macias explica que primer hi havia un "nombre limitat de punts a inspeccionar" que "s'han anat multiplicant". "Nosaltres esperàvem que tot això anés més bé, però han sorgit nous elements i s'han d'inspeccionar, no hi ha volta de full", ha dit Macias en referència al servei ofert aquest dilluns, amb una desena de trams amb busos.
Pel que fa al trànsit de mercaderies, Macias preveu que Adif faci obres al túnel de Rubí i que "al llarg de la setmana" es puguin "obrir parcialment o no". En aquesta zona, Macias ha explicat que Adif està fent una "intervenció d'emergència" i que arran d'aquesta "controlaran els moviments del túnel" i decidiran si es pot autoritzar la circulació de trens, "encara que sigui en horaris restringits".
El comissionat ha admès que no estan satisfets amb el servei de passatgers que s'ha ofert aquest dilluns, i ha explicat que per intentar garantir al màxim la mobilitat, han anat afegint autobusos al servei. "Jo penso que anem tendint cap a un estadi més normal de mobilitat", ha apuntat. Segons Macias, les inspeccions que s'han anat fent han permès detectar "certs elements" que han obligat, per protocol, "a fer tot un nou cercle" de comprovacions, incloent-hi prendre mesures o marxes blanques.
Macias ha evitat valorar quan es podria normalitzar el servei de Rodalies, i ha indicat que durant la tarda hi haurà una nova reunió de coordinació. "L'únic que sí que hi ha és una sensació que això sembla que s'han d'anar obrint i establint serveis, però el ritme encara no el podem dir amb la informació que tenim", ha admès.
Malgrat tot, el comissionat pel traspàs de Rodalies ha indicat que estan "insistint i demanat que es treballi amb la màxima intensitat per escurçar els terminis". "Però no es pot fer més", ha afirmat, assenyalant que "si les afectacions hi són, s'han de resoldre".
Macias ha explicat que alguns dels trams més complicats són el nord de l'R3 o l'R15 entre Reus i Móra la Nova, ja que l'orografia és molt complexa. Amb tot, destaca que els preocupa "absolutament tota la xarxa". Preguntat per les noves pluges que podrien arribar en els pròxims dies, Macias diu que és una "preocupació" però que és "obvi que el sistema ferroviari ha de treballar per tenir prou defenses davant dels fenòmens atmosfèrics".