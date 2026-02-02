El PSC i el PP no participaran en les manifestacions per la crisi a Rodalies

Ni el PSC ni el PP es manifestaran per la crisi a Rodalies. Així ho han comunicat totes dues formacions, que han donat motius diferents per justificar la seva absència. Els socialistes es limiten a dir que respecten qualsevol manifestació, però que no hi participaran. Per altra banda, els populars, que inicialment havien dit que anirien a la convocatòria dels usuaris, ara rectifiquen perquè consideren que s'està "instrumentalitzant políticament" amb l'adhesió d'entitats com Òmnium o els sindicats, tal com va avançar Nació.
Els socialistes no s'havien pronunciat públicament fins ara sobre les manifestacions, tot i que el perfil baix i la responsabilitat de governs -tant a Catalunya com a l'Estat- ja intuïa que no hi participarien. Així doncs, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, s'ha limitat a dir que respecten qualsevol reivindicació democràtica, però que no hi participaran perquè estan centrats en "donar suport" a l'executiu. Per altra banda, Moret creu que la crisi de Rodalies "no és incompatible" amb la negociació dels pressupostos. En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, la portaveu socialista ha assegurat que el Govern "està buscant solucions i fent la feina per garantir que el servei funcioni" i que això "no ha d'impedir" que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura per a "facilitar nous acords".
Moret ha insistit que l'espai de negociació amb ERC i Comuns és "fluid i basat en la confiança" i que el caos ferroviari no ha d'impedir "noves negociacions". Ara bé, ha afegit que "no hi ha un calendari" concret per abordar els pressupostos i que la prioritat del Govern és "buscar les solucions" per Rodalies. Moret ha tret pit de la gestió de l'executiu i ha dit que és "l'únic govern que ha impulsat propostes clares", posant com a exemple el Pla de Rodalies 2026-30. "La situació és complicada, però el Govern està centrat a buscar les respostes adients", ha afirmat. També sobre Rodalies, la portaveu ha valorat molt "positivament" l'acord de país anunciat per Dalmau al Parlament i ha fet una crida als partits a sumar-s'hi. Respecte al paper de Junts, ha dit que espera que tinguin clares "les seves responsabilitats" després d'haver governat durant "dècades".
Al seu torn, el secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha explicat que "donen suport" a la concentració, però que no hi assistiran perquè creuen que el caos ferroviari s'està "instrumentalitzant políticament". "Rebutgem l'intent de determinades entitats d'apropiar-se amb finalitats polítiques a aquest acte. No creiem que Òmnium hagi de formar part d'aquesta manifestació", ha dit. Rodríguez ha tornat a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i ha afegit que es plantegen presentar una moció al Parlament per exigir-ho.
El secretari general del PP ha argumentat que "no es refien" de la "instrumentalització política" que determinades entitats independentistes estan fent de la protesta. "No volem recolzar una manifestació en la qual hi hagi reivindicacions que s'escapin de l'estricta queixa pel funcionament de Rodalies", ha apuntat Rodríguez. El PP havia dit que assistiria a la marxa convocada pels usuaris de tren, però ara ha matisat que tampoc veuen amb bons ulls que entitats com Òmnium participin de la protesta de les organitzacions d'usuaris. Les declaracions de Rodríguez arriben després que les plataformes d'usuaris hagin expressat que "no permetran" que partits com el PP, "responsables d'anys de desinversions" a Catalunya, "instrumentalitzin i intentin parasitar" una manifestació que volen que sigui unitària, transversal i de país.
Preguntat per aquesta qüestió, el secretari general del PP ha dit que "no tenen constància" d'aquest comunicat i que el partit té una "bona relació" amb les entitats. De fet, ha assegurat que la setmana passada es van reunir amb una de les organitzacions i que els van manifestar el suport al fet que el PP volgués assistir a la protesta. El secretari general ha aprofitat la roda de premsa per tornar a denunciar la situació de Rodalies i ha acusat Paneque de la "desinformació constant" a la que sotmet els usuaris de tren, així com de la manca d'alternatives de transport per la ciutadania. El popular ha tornat a demanar la seva dimissió i ha dit que és "molt possible" que ho vehiculin a través d'una moció al Parlament.