El centre de control d'Adif a Catalunya ja ha fallat quatre vegades des del 2022

Aquest dimarts fa dues setmanes de l'inici de l'actual crisi ferroviària. Tanmateix, no només no s'ha recuperat la normalitat sinó que aquest matí s'ha tornat a viure l'enèsim moment crític. El centre de Control de Trànsit Centralitzat (CTC) d'Adif ha tingut una doble caiguda que, de manera momentània, ha obligat a aturar el conjunt de la xarxa i provoca retards molt notables. No es tracta de la primera vegada que passa -l'última el passat 26 de gener- sinó la quarta en pocs anys. Renovat de manera integral el 2017, tan aleshores com ara els responsables de Transports han promès que seria “un dels millors d'Europa”.
Quatre caigudes, dues de recents
El de Control de Trànsit Centralitzat, ubicat a l'estació de França, és l'equivalent a una torre de control de la xarxa de Rodalies. Des d'allà, es decideix quins trens passen, per quina via i en quin horari. Una informació que es comunica als maquinistes, però també al centre que Renfe té al Clot.
Els primers cinc anys després de la remodelació va funcionar sense problemes. Tanmateix, tot es va començar a torçar el setembre de 2022. Una actualització del software de matinada va provocar que els discs durs -el hardware- quedessin danyats. La incidència va provocar “l'incident més greu de la xarxa de Rodalies”, ja que durant més de tres hores ni un sol tren es va poder moure. De fet, fins al migdia, no es va començar a recuperar les circulacions, amb grans retards i cancel·lacions.
Des d'Adif es va considerar aquest incident absolutament excepcional -van assegurar que aquesta modificació del sistema s'havia fet en “sense problema en 2.700 sistemes de 57 països”-, però igualment van optar per crear un segon centre que actués com a bessó d'emergència a l'estació de Sants.
No va ser fins al juliol de 2025, en ple pols laboral per intentar frenar el traspàs de Rodalies a Catalunya, que el sistema va tornar a caure i ho va fer en dues ocasions consecutives. El mateix que va passar el 26 de gener, en plena crisi ferroviària, i aquest dimarts 3 de febrer.
A la doble caiguda de fa una setmana, malgrat que inicialment el mateix ministre Óscar Puente no va descartar el sabotatge o el ciberatac, l'empresa depenent del Ministeri de Transports va acabar admetent que va ser un error en el software, instal·lat tot just feia tres mesos, i que també va afectar el centre de Sants. Avui, segons les fonts d'Adif consultades per Nació, encara es desconeix què ha passat i si ha afectat també el centre d'emergència.
Avaries del centre de Control de Trànsit Centralitzat
- Anys 2010 - 2013: el sistema va patir quatre caigudes en aquest període. Ni Adif ni l'Estat van explicar-ne les causes.
- Any 2013: arran de la cinquena caiguda del sistema en pocs anys, Adif va decidir finalment substituir el proveïdor tecnològic Telvent per Siemens.
- 21 de maig de 2015: el sistema va fallar en l'última caiguda abans de la renovació del sistema, per una actualització del software.
- 9 de setembre de 2022: una actualització del software va provocar una caiguda total del hardware durant més de tres hores.
- 18 de juliol de 2025: doble caiguda del sistema en ple pols laboral pel traspàs de Rodalies.
- 26 de gener de 2026: doble caiguda del sistema durant diversos minuts. Adif ho va atribuir a una actualització del software.
- 3 de febrer de 2026: doble caiguda del sistema durant diversos minuts. De moment, se'n desconeixen les causes.
Tornen a prometre el millor sistema d'Europa
Una setmana després de l'accident mortal de Gelida, els màxims responsables d'Adif i Renfe es van traslladar finalment a Catalunya. El president de l'empresa que gestiona la infraestructura ferroviària, Pedro Marco de la Peña, va explicar que l'empresa Siemens -que proporciona el programari del CTC- va reconèixer l'error i “va posar a treballar els seus tècnics les 24 hores del dia perquè no hi hagués més problemes”.
Una feina intensa que no ha evitat el nou incident d'aquest dimarts i que deixa més lluny la promesa del secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, en declaracions a Catalunya Ràdio, de disposar “del sistema de senyalització ferroviari més modern que hi ha a Europa”.
De fet, no és la primera vegada que es produeix una declaració grandiloqüent. Cal retrocedir el 17 de juliol de 2017 -just un mes abans dels atemptats i en ple compte enrere pel referèndum de l'1-O- quan es va inaugurar la remodelació de la instal·lació amb una inversió de 7 milions d'euros. Es pretenia solucionar un problema endèmic que havia provocat fins a cinc caigudes des del 2010 i que va suposar un canvi en el proveïdors tecnològic.
L'aleshores ministre Íñigo de la Serna (PP) va assegurar que incorporava la “tecnologia més avantguardista” i que la instal·lació esdevenia no només “la millor de l'Estat” sinó una de les millors -literalment va dir “de lo mejorcito”- d'Europa.
A l'acte hi va participar Josep Rull -actual president del Parlament i aleshores conseller de Territori- que, malgrat celebrar la millora de les instal·lacions, va recordar que “la inversió s'havia fet per reacció i no per anticipació”, ja que el centre havia patit un greu col·lapse dos anys abans. Talment com si fos un oracle, Rull va advertir que “més enllà de modernitzar el cervell de la xarxa, era imprescindible que el govern espanyol executés les inversions pendents en la infraestructura per garantir la fiabilitat del servei de Rodalies”. Unes declaracions fetes fa 8 mesos, 6 mesos i 17 dies.