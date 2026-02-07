L'ANC i el Consell passen comptes amb els partits pel caos a Rodalies: «Són presos del 155»

La manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República per protestar contra el caos que viu des de fa més de dues setmanes el servei de Rodalies ha congregat milers de persones. La marxa se solapa amb la que hi ha aquesta tarda també al centre de Barcelona, auspiciada per les plataformes d'usuaris, Òmnium Cultural -també present a la cita matinal- i els principals sindicats. "L'única solució és la independència", ha Lluís Llach, president de l'ANC, en declaracions als mitjans des de la capçalera. També ha criticat el "tracte colonial" que, segons ell, l'Estat dispensa a Catalunya, amb els trens com a metàfora d'aquesta circumstància.
Jordi Domingo, president del Consell, ha posat de manifest l'existència del dèficit fiscal, que ha situat en un màxim de 30.000 milions d'euros anuals, tot i que els últims càlculs del Ministeri d'Hisenda situen a la baixa -com va avançar Nació- el decalatge entre el que aporten i el que reben els catalans. "Volem viure en un país normal on els trens funcionin", ha remarcat Xavier Antich, president d'Òmnium, que ha insistit en la idea que Espanya és un estat "fallit". Hi va haver moviments per intentar que no hi hagués dues manifestacions, però no van acabar de fructificar. És per això que hi haurà duplicitat de protagonistes, en alguns casos, en la concentració prevista per la tarda.
"Espanya ens roba. L'espoli és descomunal", ha apuntat Domingo, ja en el torn de discursos a la plaça Sant Jaume de Barcelona. També ha ressaltat que Catalunya és un dels territoris "més pobres" d'Europa, entre d'altres raons -segons ell- perquè no és independent. "Els partits són presos de l'autonomisme i del 155. Que no malmetin els nostres esforços, com ja van malbaratar les nostres il·lusions. Ens necessitem tots, sí, però mai més hem d'atendre cants de sirena de la unitat per la unitat", ha remarcat Domingo, successor de Carles Puigdemont al capdavant del Consell -es va imposar clarament a Toni Comín-, que ha advertit de la "rendició" de l'independentisme institucional.
Domingo ha carregat contra el president Salvador Illa -l'ha definit com a "barrut"- per l'actuació de les últimes setmanes. "És escandalós", ha apuntat Llach, que també ha considerat que la "dependència" és un llast per a Catalunya. "La nostra sanitat pateix també les conseqüències dels depredadors dels nostres recursos. Prou!", ha indicat el president de l'Assemblea, que també s'ha referit al funcionament del sector pesquer i també dels pagesos. Han decidit fer costat a les dues mobilitzacions, però finalment no s'hi sumaran per "precaució". Aquesta tarda, de fet, tenen previst marxar del centre de Barcelona, on han acampat des d'aquest divendres per amplificar la seva protesta.
Peticions (reiterades) de dimissió
Poc abans de l'arrencada de la manifestació, els representants polítics s'han pronunciat. Jordi Turull, secretari general de Junts, ha assenyalat que ha de ser Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) qui s'encarregui de la gestió de Rodalies, i que el Govern ha de triar entre "servir la ciutadania" o bé no molestar la Moncloa. També ha demanat les destitucions de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente. Aquesta última petició, compartida amb ERC i la CUP, ha estat descartada tant pel PSC com pel PSOE. Dani Cornellà, diputat dels anticapitalistes, ha assenyalat que la situació que travessa el servei ferroviari és "només la punta de l'iceberg".
Laura Pelay, vicesecretària general d'ERC, ha assenyalat que estan "farts" de ser "ostatges quotidians d'un sistema fallit". "L'Estat és el responsable, i per això demanem dimissions", ha remarcat la dirigent republicana, que ha posat com a solució l'acceleració del traspàs de Rodalies. "Cal alçar la veu i dir prou", ha remarcat Pelay, que ha ressaltat que en aquesta crisi hi ha en joc "la vida i la salut mental" dels usuaris. Fa setmanes que Oriol Junqueras, president d'ERC, demana que tant Paneque com Puente siguin destituïts dels càrrecs que ocupen, circumstància que enterboleix la relació amb el PSC, amb qui negociaran els comptes només si hi ha gestos amb la recaptació de l'IRPF.
Des de Tremp, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern "entén i respecta" les dues manifestacions. "Però aquí cal fer un tria per si volem conduir-ho cap a la frustració o cap a les solucions, i l'executiu ha decidit emprendre el camí de les solucions", ha defensat Dalmau -en funcions de president- en la inauguració de la jornada de debat sobre el futur de l'Eix Pirinenc, al Pallars Jussà. "La Generalitat ha decidit agafar el bou per les banyes i arreglar d'una vegada per totes la situació de les Rodalies i Regionals de Catalunya", ha insistit el conseller de la Presidència. "Fent les inversions que ens mereixem i impulsant un canvi de gestió", ha precisat Dalmau.