ERC reclama al PSOE esmenes per recaptar l'IRPF si Illa vol pressupostos

Oriol Junqueras no sol comparèixer en la roda de premsa habitual d'ERC de cada dilluns, però els últims moviments sobre les negociacions amb els socialistes l'han fet sortir davant les càmeres. I ho ha fet per confirmar que hi ha un canvi d'estratègia per intentar aconseguir la recaptació de l'IRPF: el partit retirarà la proposició de llei per recaptar el tribut que tenia al Congrés i optarà per negociar esmenes amb el PSOE al paquet del nou finançament que haurà de validar el Congrés. "Creiem que és el camí més útil per facilitar-ne l'aprovació", ha dit Junqueras. Així doncs, ara es vol acordar un paquet d'esmenes amb el PSOE per poder-les tramitar i que formin part del nou model de finançament. Els republicans creuen que també és la manera de convèncer la resta d'actors necessaris al Congrés per tirar endavant el nou model i la recaptació de l'IRPF.
Per altra banda, Junqueras també ha insistit que la negociació pel consorci d'inversions no substitueix la carpeta de la recaptació de l'IRPF. Per tant, tots dos assumptes s'han de desencallar perquè ERC entri en una negociació pressupostària amb el Govern de Salvador Illa. L'inconvenient? "L'estat de les negociacions és complex i difícil, però és possible", ha sentenciat Junqueras, que ha reconegut que el PSOE "no sempre comparteix" aquells plantejaments dels republicans que consideren que són positius per a Catalunya. En tot cas, ha insistit a demanar moviments de l'executiu de Pedro Sánchez si Illa vol tenir pressupostos: "El PSOE ha de demostrar si té el mateix interès que ERC en què la Generalitat tingui comptes".
Davant les reticències del PSOE amb la proposició de llei de l'IRPF, els republicans la retiren i es reserven el dret de presentar-la més endavant. D'aquesta manera s'evita perdre una votació que ara mateix tindria el "no" del PSOE i que, per tant, faria caure la proposta. Davant aquesta situació, la via alternativa per negociar l'IRPF és introduir esmenes a l'acord pel finançament. Aquestes esmenes haurien de tenir l'aval del PSOE per guanyar el seu "sí" al Congrés i, evidentment, també necessitaria els socis del govern i de Junts per rebre l'aprovació definitiva. És factible que tot això passi? Junqueras admet que la situació és "extremadament complexa" però creu que la via de les esmenes dins el nou model de finançament és el camí més factible perquè tot plegat tiri endavant.
En tot cas, aquestes esmenes, a parer de Junqueras, no haurien de diferir massa en el fons de la proposició de llei sobre l'IRPF. Les negociacions ha admès que són "difícils", però també "possibles", i s'ha referit a l'acord sobre el finançament, que fa uns mesos estava estancat i que a principis d'any es va poder tirar endavant. El president republicà ha situat la responsabilitat de complir els acords en el PSOE -"ells ho van signar", ha dit- però també ha instat el PSC a empènyer. "Nosaltres fem la part més difícil de la feina, però la part catalana també ha d'intentar convèncer l'espanyola", ha dit, i ha recordat que el PSC ha de tenir més interès que el PSOE en posar en marxa mesures com la recaptació de l'IRPF o el consorci d'inversions.
Junqueras no ha volgut donar més detalls de les negociacions amb l'argument que seria ensenyar les cartes al PSOE. En tot cas, sí que ha reiterat que, si compleixen amb aquests dos acords, ERC "ajudarà" que hi hagi pressupostos de la Generalitat. Ara bé, els republicans no volen posar un calendari i repeteixen que la pilota està a la teulada dels republicans. Junqueras sí que s'ha obert a negociar els decrets d'ampliació de crèdit associats a la pròrroga pressupostària, tot i que no ha detallat quines haurien de ser les condicions per donar-hi suport. Sigui com sigui, el Govern encara no ha fet proposta a ERC sobre els suplements de crèdit perquè, implícitament, suposaria renunciar a l'aprovació dels pressupostos.
Amb la recaptació d'impostos, el problema és que Hisenda es resisteix a cedir aquesta competència a la Generalitat, perquè és l'impost més important. Fonts del Ministeri mantenen que la posició és la pactada a la bilateral Estat-Generalitat: més presència catalana en el marc d'una gestió "en xarxa", insuficient per a ERC. En tot cas, la ministra Montero preveu abandonar el Govern de cara a la primavera per centrar-se en les eleccions andaluses, i els republicans esperen que s'obri una oportunitat d'accelerar amb l'IRPF.
Pel que fa al consorci, de nou, el govern espanyol veuria bé una gestió compartida, però no pas que sigui la Generalitat qui decideixi sobre inversions i sobre execució, per exemple a Rodalies. La crisi ferroviària, que ha fet evident la negligència d'Adif a l'hora de fer el manteniment preventiu, i la desinversió històrica donen força a la part catalana per insistir en aquest consorci. Els Comuns, que ja negocien pressupostos amb el Govern, també han posat el focus en això i l'executiu s'obre a les encomanes de gestió en l'àmbit dels trens, com ja es fa a les carreteres. Tot va en la línia de pressionar Madrid per moure's en aquest àmbit, mentre els trens continuen a mig gas.
De tot plegat en depenen els pressupostos del Govern i creix la pressió per accelerar la negociació amb ERC. El Departament d'Economia, hermètic, confia que entrin en vigor aquest primer trimestre, un horitzó pràcticament irrealitzable perquè implicaria aprovar-los al consell executiu la setmana que ve i portar-los al Parlament per a una tramitació que hauria de ser molt ràpida. La consellera Alícia Romero ha dit més d'una vegada que no preveu presentar els comptes fins que no tingui un acord tancat amb els socis, i això, ara mateix, no es dona. ERC no s'asseurà a negociar fins que no tingui garanties sobre l'IRPF; i els Comuns fins que no tinguin lligada la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.