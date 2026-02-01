Nova baixa mèdica al Govern: la consellera d’Educació serà operada i la recuperació durarà setmanes

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, se sotmetrà a una operació quirúrgica en els pròxims dies i estarà unes setmanes de baixa mèdica, segons ha informat la conselleria en un comunicat. Això l’obligarà a delegar la direcció del Departament. Mentre duri la seva recuperació, seran els tres secretaris del Departament els qui assumiran les decisions executives de la conselleria.
Pel que fa a l’exercici de les funcions de la consellera i la representativitat del Departament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assumirà aquestes funcions, mentre que els actes públics seran assumits pel conjunt de membres del Govern. Els tres secretaris que assumiran les decisions executives són la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roda.
El comunicat de Niubó
Niubó ha anunciat que haurà de ser intervinguda quirúrgicament a través d'un comunicat que ha publicat a les xarxes socials. La consellera ha explicat que unes proves que se li estaven fent en els darreres dies han determinat que haurà de ser operada. En l'escrit no explica els motius de la intervenció, però assegura que està animada i té la "màxima confiança en el magnífic equip de metges que l'està tractat". De la mateixa manera que assegura que el Departament d'Educació i Formació Professional queda en "mans d'excel·lents professionals".
L'escalf d'Illa
El president Salvador Illa, qui segueix un procés de recuperació lent, però ja des de casa des de divendres, ha volgut donar suport públic a la consellera davant la notícia de ser intervinguda. El president català coneix de ben a prop que és haver-se d'aïllar per problemes de salut i seguir un tractament mèdic i envia "tot l'escalf", "molta força i molts ànims" a Niubò.