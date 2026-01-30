30 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Salvador Illa evoluciona bé i continuarà el tractament des de casa

El president es recupera d'una infecció òssia al pubis i els metges li han receptat antibiòtic, però a partir d'aquest divendres passarà a estar hospitalitzat al seu domicili

  • Salvador Illa, en una imatge d'arxiu. -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 16:08
Actualitzat el 30 de gener de 2026 a les 16:13

El president de la Generalitat, Salvador Illa, continuarà el tractament des de casa després de dues setmanes ingressats. Segons han explicat fonts de la Presidència, Illa evoluciona favorablement i els metges de la Vall d'Hebron que l'han tractat aquests dies han decidit que continuï el tractament amb "hospitalització domiciliària". 

Aquesta tarda, l'equip mèdic donarà detalls de la situació d'Illa, que va ingressar a l'hospital dissabte passat per una infecció òssia al pubis que li provocava un fort dolor a la zona i pèrdua de força a les cames. El president, que va passar uns dies a l'UCI a l'espera del diagnòstic, ha anat millorant des que va ser gràcies al tractament d'antibiòtic.

En aquest temps, el president no ha tingut cap mena de presència mediàtica, més enllà de traslladar el seu suport a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, enmig de la crisi de Rodalies. Illa sí que ha rebut dues visites institucionals, la del president del Parlament, Josep Rull, i la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

Et pot interessar