Salvador Illa evoluciona bé i continuarà el tractament des de casa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, continuarà el tractament des de casa després de dues setmanes ingressats. Segons han explicat fonts de la Presidència, Illa evoluciona favorablement i els metges de la Vall d'Hebron que l'han tractat aquests dies han decidit que continuï el tractament amb "hospitalització domiciliària".
Aquesta tarda, l'equip mèdic donarà detalls de la situació d'Illa, que va ingressar a l'hospital dissabte passat per una infecció òssia al pubis que li provocava un fort dolor a la zona i pèrdua de força a les cames. El president, que va passar uns dies a l'UCI a l'espera del diagnòstic, ha anat millorant des que va ser gràcies al tractament d'antibiòtic.
En aquest temps, el president no ha tingut cap mena de presència mediàtica, més enllà de traslladar el seu suport a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, enmig de la crisi de Rodalies. Illa sí que ha rebut dues visites institucionals, la del president del Parlament, Josep Rull, i la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.