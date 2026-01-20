El Govern es reorganitza sense Illa per no aturar l'activitat

Primers dies laborables amb el president Salvador Illa ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron per una infecció bacteriana al pubis, que li ha provocat inflamació i un fort dolor i pèrdua de força a les cames. El president s'haurà de sotmetre a un tractament d'antibiòtic que durarà unes setmanes i haurà d'afrontar un procés de recuperació que dependrà de l'evolució del pacient. Amb Illa a la Unitat de Vigilància Intensiva -s'hi estarà almenys un dia més-, el Govern insisteix a transmetre sensació de normalitat. Res no queda congelat a l'espera del president i es continua treballant com sempre. Les seves funcions les assumirà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l'activitat del cap de l'executiu quedarà distribuïda entre tots els consellers, en funció del ram.
Així, la reunió del consell executiu d'aquest dimarts, que continua a l'agenda, estarà presidida per Dalmau, que combinarà les noves funcions amb les habituals de coordinació de les conselleries. No és la primera vegada que passa. Quan el president és de viatge oficial -a finals d'any va anar a Mèxic- qui assumeix aquesta funció és el conseller de la Presidència. En el cas actual, des de Palau remarquen que tindrà un perfil volgudament "discret i prudent", a l'espera que el president es recuperi. Altres vegades que ha hagut d'assumir aquest rol, per exemple, no ha volgut que les càmeres accedissin a la reunió del Govern a Palau. Illa, que està previst que abandoni l'UCI avui mateix, i Dalmau han estat en contacte constant aquests dies.
L'ingrés del president ha coincidit amb l'accident ferroviari a Andalusia i, amb el decret dol oficial de tres dies dels governs espanyol i català, l'activitat pública dels consellers queda serà privada fins a finals de setmana. En tot cas, mentre Illa no es recuperi, la resta de membres del Govern n'assumiran l'activitat d'agenda. Així, en actes relacionats amb l'àmbit esportiu que comptaven amb la presència del president, per exemple, el rol l'agafarà el conseller d'Esports. Passarà el mateix amb la resta d'àrees i des de Palau miren de transmetre un missatge de tranquil·litat. "El Govern continua treballant", afirmava diumenge Dalmau. Es veurà avui dimarts, al consell executiu, i també divendres amb la reunió del consell tècnic, que es manté prevista, segons apunten fonts de Presidència consultades per Nació.
No s'atura res
Segons els metges, la malaltia no li afecta la capacitat intel·lectual, però sí que necessitarà un temps de recuperació. "El president està molt pendent de les diferents qüestions, respon missatges, i està pendent de l'actualitat", detallava dilluns la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Sobre la taula hi ha carpetes importants. El Govern havia posat la directa en aquest inici d'any per mirar de desencallar els pressupostos, amb avenços en finançament, Rodalies o habitatge. Per ara encara no hi havia negociacions obertes, però aquest dilluns hi havia prevista una reunió amb els Comuns per fer seguiment de l'acord d'investidura, que ha quedat suspesa i es farà en els pròxims dies.
El grup de Jéssica Albiach i David Cid volen que es compleixi la llei d'habitatge, amb sancions als especuladors, abans d'asseure's a negociar. ERC, per la seva banda, vol concrecions en la recaptació de l'IRPF, i el Departament d'Economia treballa en aquest sentit per oferir garanties als republicans, com apuntava la consellera Alícia Romero en una entrevista a Nació. L'activitat executiva del Govern, insisteixen a Palau, es manté amb normalitat tot i l'absència del president. Quan podrà tornar a treballar amb normalitat? Els metges no posen terminis, però avisen que caldrà un procés de recuperació que s'allargarà unes quantes setmanes, en funció de l'evolució del pacient.
I al Parlament?
Aquesta setmana encara no hi ha ple del Parlament, però la setmana que ve sí. Què passarà amb la sessió de control al president i al Govern? Les mirades se situen a la mesa, que es reuneix aquest dimarts, i haurà de definir quin format tindrà. Una opció que es pot plantejar és mantenir el control als consellers i ajornar les preguntes al president, com es va fer durant el viatge a Mèxic. En aquell cas, hi havia una certesa sobre quan Illa estaria disponible per assistir a la cambra, i la sessió es va haver de posposar només dos dies.
Ara és diferent, perquè Illa haurà d'estar ingressat almenys dues setmanes i tot apunta, segons els metges, que després encara necessitarà un període de recuperació per tornar a treballar amb normalitat. La llei de la Presidència diu, a l'article 45.3, diu que "per causes justificades i amb caràcter extraordinari", el president delegar la resposta en el conseller de la Presidència, en aquest cas Dalmau. També existeix un precedent en què la sessió de control es va anul·lar: va ser l'any 2012, per la mort del pare del president de la Generalitat, que aleshores era Artur Mas.