Què sabem i què no de l'accident de dos trens a Andalusia

Dos trens d'alta velocitat van descarrilar aquest diumenge a la tarda a Adamuz (Còrdova) i van provocar la mort d'almenys 39 persones. L'accident es va produir cap a les 19.45 hores, quan tres vagons d'un Iryo que viatjava des de Màlaga fins a Madrid va envair la via del costat col·lidint contra els dos primers vagons d'un tren Alvia, que es dirigia cap a Huelva, i que va caure per un marge de quatre metres. A part de les víctimes mortals, 152 persones més van resultar ferides i van ser traslladades per rebre atenció mèdica. Cinc d'aquestes estan en estat molt greu i 24, greu; totes estan hospitalitzades.
Aquest dilluns al matí, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha concretat que l'Iryo transportava 300 passatgers en total. Quant als dos vagons afectats de l'Alvia, hi viatjaven 53 persones de les 200 que hi havia al tren en total: 27 al primer i 16 al segon. Respecte a les víctimes mortals, el ministre ha lamentat la xifra –que en aquests moments és de 39– però ha avisat que "no és definitiva". Un dels morts és el maquinista del tren de Renfe ha descarrilat, l'Alvia.
De moment, però, es desconeix la causa que hauria provocat el descarrilament de l'Iryo. Així ho ha assegurat Puente, qui també ha qualificat l'accident de "molt estrany" per dues de les circumstàncies en què s'ha donat: perquè s'ha ocasionat en una recta i perquè el tren era relativament nou. "Tots els experts que estan aquí i tots els que hem pogut consultar estan molt estranyats", ha apuntat. En aquest sentit, ha detallat que la via en què s'ha produït el sinistre es va renovar el maig passat amb una inversió de 700 milions d'euros. Quant al comboi de la companyia controlada per Trenitalia, no arribava als quatre anys des que es va estrenar i, a més, va passar l'última revisió el passat 15 de gener.
En tot cas, el ministre de Transports ha assenyalat que la investigació podria allargar-se un mes, com a mínim, i ha assegurat que la causa no ha tingut a veure amb qualsevol impuntualitat. Puente s'ha traslladat aquest dilluns a primera hora a Adamuz per intentar determinar les causes del sinistre, així com per a traslladar el seu condol a les víctimes, ferits i familiars. També el president de l'estat espanyol, Pedro Sánchez, viatjarà fins a Còrdova aquest dilluns per conèixer “de primera mà” la situació.
Per la seva banda, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha informat que qui s'encarregarà de "dictaminar quin ha sigut l'origen de l'accident" serà la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris i l'Institut de Medicina Legal de Còrdova centralitzarà la identificació de cadàvers. A banda, Moreno Bonilla, ha afirmat que no es pot especular sobre els motius del descarrilament. “A priori no hi ha cap condicionant meteorològic o climàtic”, ha agregat, tot dient que han de ser els especialistes els qui determinin què ha passat.
El president de Renfe, Álvaro Fernández, que també s'ha traslladat fins al lloc dels fets, ha indicat que "encara és difícil saber la dimensió total del que ha passat" però descarta que es degui a "un error humà". Fernández també ha traslladat el condol als familiars i éssers estimats de les víctimes. Arran de l'accident, Adif ha suspès tota la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Còrdova, Sevilla, Màlaga i Huelva durant, almenys, aquest diumenge i dilluns.
Els maquinistes van alertar del deteriorament de les vies: "Provoquen bots"
Els maquinistes del sindicat SEMAF van avisar el govern espanyol del deteriorament de les vies en el tram on s'ha produït l'accident ja l'agost passat. En una carta, van demanar rebaixar la velocitat màxima fins als 250 quilòmetres per hora perquè hi havia fortes vibracions als trens que provocaven bots. L'executiu informa que cap dels dos trens sinistrats superava aquesta velocitat i, a hores d'ara, no hi ha indicis que aquest sigui l'origen de l'accident. Si bé, l'extrema dreta mediàtica i alguns pseudomitjans donen per fet que ho és.
L'accident més greu a l'Estat des del 2013
Es tracta de l'accident més greu d'un ferrocarril des de l'any 2013, quan un Alvia que circulava entre Madrid i Ferrol va descarrilar a Angrois, una zona propera a Santiago de Compostela. Hi van morir 80 persones i 145 més van resultar ferides. Més recentment, el 9 de setembre de 2016, quatre persones van perdre la vida a O Porrinyo (Pontevedra) en descarrilar el tren que viatjava entre Vigo i Oporto.
Si anem una mica més enrere, un dels accidents amb més víctimes mortals a l'Estat es va produir el gener de 1944, quan un correu exprés Madrid-Galícia va xocar contra una locomotora; segons les xifres oficials, van morir 78 persones i 75 més van resultar ferides.