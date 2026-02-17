«Recaptar l'IRPF és bo per al país»: l'entrevista a Salvador Illa, en deu frases

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat entrevistat aquest dimarts a la nit al 3Cat per la periodista Ariadna Oltra. Després d'un mes de baixa mèdica per una infecció, Illa ha repassat els reptes més urgents que té el Govern, entre els quals el funcionament de Rodalies o l'aprovació dels pressupostos per al 2026. Aquestes són les deu frases més destacades del dirigent del PSC, que també s'ha referit a la desgràcia que es va produir dilluns a la nit a Manlleu, on van morir cinc joves.
1. "Vaig pensar que era una qüestió muscular, però a Ascó havia perdut la mobilitat"
L'entrevista ha arrencat amb una descripció de com va notar els primers símptomes de la malaltia, que va notar en una visita a les Terres de l'Ebre. En un primer moment va patir per si era una lesió medul·lar, finalment descartada. Quan li van trobar la infecció, va esperar que el tractament fos més curt, però s'ha hagut d'allargar durant un mes.
2. "El Govern ha estat on havia d'estar, ha agafat el brau per les banyes"
Illa ha elogiat la tasca del seu equip, encapçalat pel conseller Albert Dalmau, que és qui ha comandat l'executiu mentre ell ha estat de baixa. Ha considerat que el Govern s'ha pres les turbulències de l'últim mes com un "punt d'inflexió", especialment pel que fa a la gestió de Rodalies, que ha avisat que no es resoldrà "la setmana que ve".
3. "El pitjor és no prendre decisions"
Preguntat sobre la tasca dels qui han assumit les seves funcions mentre no estava disponible, ha remarcat que va demanar als consellers Dalmau i Sílvia Paneque -reprovada pel Parlament arran del desgavell ferroviari- que actuessin "amb confiança". Li han consultat algunes de les decisions, però ell ha volgut mantenir-se en segon terme.
4. "S'ha descuidat el manteniment de Rodalies"
El president ha apuntat que en els últims anys s'ha "descuidat" el manteniment de la xarxa catalana, i que tampoc s'ha invertit el que pertocava, tot i que no ha volgut entrar en les xifres absolutes de l'última dècada. En tot cas, s'ha escudat en un mal context "climàtic" per justificar la concatenació de complicacions en la mobilitat arreu del país.
5. "Tinc confiança en la consellera Paneque, descarto una crisi de Govern"
Davant la reprovació -que respecta, però no comparteix- al Parlament de la titular de Territori, Illa ha expressat la seva confiança cap a ella i ha descartat "completament" que hi hagi una crisi de Govern o una remodelació departamental. Paneque és un dels puntals de l'executiu, i està cridada a ser la candidata del PSC a l'alcaldia de Girona.
6. "Estenc la mà als mestres per asseure'ns i millorar les condicions laborals des del realisme"
Una setmana després de la vaga de mestres, la més massiva dels últims anys, el president de la Generalitat ha estès la mà al col·lectiu de docents per trobar millores en les condicions laborals, però des del "realisme". Ha negat que existeixi un tracte de favor als Mossos d'Esquadra, que passaran a cobrar 4.000 euros més cada any.
7. "Em deixaré la pell per tenir pressupostos"
Davant dels "avenços" que s'estan registrant amb els Comuns per tenir comptes per al 2026, Illa ha indicat que farà "tot el possible" per disposar de pressupostos. Serien els primers del seu mandat. "És molt important tenir-ne", ha assenyalat el president de la Generalitat, que complirà "fil per randa" els acords als quals va arribar per ser investit.
8. "La propietat privada també té una funció social"
Preguntat sobre la crisi de l'habitatge, ha defensat "intervenir" quan els mecanismes del mercat impossibiliten l'accés a un pis de lloguer. "S'ha de compartir amb uns mínims de cohesió a la societat", ha apuntat Illa. Es limitarà de manera temporal la compra especulativa? "No li puc anticipar res", ha remarcat en resposta a les preguntes d'Oltra.
9. "És bo pel país [recaptar l'IRPF], i hi treballaré en tots els àmbits"
Illa, en tot moment, s'ha compromès a complir amb l'acord amb ERC, que inclou la recaptació de l'IRPF. Uns dies després que els republicans renunciessin a la proposició de llei al Congrés per posar la banya en aquesta qüestió, el president ha volgut considerar que s'acabarà abordant i que és una "cosa bona" per a la Generalitat que així sigui.
10. "El burca no m'agrada"
Davant del debat que hi ha hagut aquest dimarts al Congrés, el conseller ha assenyalat que el burca no li agrada, tot i que ha recordat que la llibertat religiosa està emparada per la Constitució. Illa ha assenyalat que ell no veu aquest tipus de peces de roba pel carrer, tot i que Oltra ha puntualitzat que ahir en va veure al Paral·lel de Barcelona.