Illa es conjura per resoldre les crisis en el retorn a Palau: «Sé el que cal fer»

Salvador Illa ja ha tornat al seu despatx a Palau. El president ha baixat del cotxe i ha pujat les escales sense crosses cap a dos quarts de vuit del matí, després d'un mes apartat de la primera línia per la infecció òssia al públic, de la qual encara s'està recuperant. El Govern ha preparat un retorn amb actes i anuncis, per intentar un cop d'efecte després d'unes setmanes de caos ferroviari i crisi als serveis públics -als mestres s'hi sumen, a partir d'aquesta setmana, els metges-, mentre continuen pendents els pressupostos. Per escenificar que Illa recupera les regnes, el president ha fet una declaració institucional en què s'ha conjurat per tallar de soca-rel totes les crisis obertes: "Sé el que cal fer i avui els dic, de nou, que ho farem".
El president ha dit que cal "oferir certeses, solucions i veritat" en ple context d'auge de l'extrema dreta i quan afloren tota mena de malestars, alimentats també per les diverses crisis que han afectat el país les darreres setmanes. "
Soc plenament conscient del que ha viscut Catalunya el període en què he hagut de delegar les meves funcions", ha dit. Ha recordat els episodis meteorològics extrems i ha assegurat que el país està preparat per "afrontar qualsevol situació". "Estem plenament dedicats a preparar millor el país, a reforçar tots els serveis públics i totes les infraestructures que calgui, a dedicar-hi tots els recursos que calgui", ha afirmat.
Illa ha demanat abandonar els "fatalismes i les irresponsabilitats". "
És el moment d'oferir solucions", ha afirmat. En aquest sentit, ha reivindicat el "rumb d'exigència" amb Rodalies i els serveis públics. "Ho executarem de manera exhaustiva, metòdica i rigorosa: decisió a decisió, acord a acord, obra a obra, millora a millora fins al final", ha afirmat. El president ha admès que venen "mesos importants i decisius" i ha demanat el compromís de tothom per "compartir els bons desitjos en realitats". " Sé el que Catalunya necessita", ha remarcat en un missatge en què no ha fet referències explícites als pressupostos.
VIDEO Reivindica els valors humans: "No ens podem deshumanitzar"
En un missatge un punt emotiu, el president -visiblement més prim- ha volgut reivindicar la sanitat pública i en especial l'equip mèdic que l'ha tractat a l'Hospital
Vall d'Hebron les dues primeres setmanes de la malaltia, i agrair el suport a la família. "Han estat dies durs, però també alliçonadors; de tot se n'aprèn i el més important és cuidar-nos", ha indicat. El president ha destacat la importància de la família, l'amistat i la salut. "No podem permetre la mercantilització del benestar", ha dit, i ha insistit que la salut és un "dret personal" però també "col·lectiu". Illa ha reivindicat els valors humans i la humanitat. "No ho podem perdre mai", ha indicat. "No podem caure en la trampa de deshumanitzar-nos", ha afegit.
Un retorn "progressiu" amb reptes inajornables
En l'última roda de premsa, l'equip mèdic va apuntar que el tractament, en aquests casos,
acostuma a ser de vuit setmanes. El president comença ara la cinquena. Una cosa és la infecció i l'altra la rehabilitació, que segueix un altre ritme, però els metges apuntaven fa uns dies que la recuperació anava bé i que no descartaven un retorn abans del previst. Amb els dies, Illa ha trobat un cert equilibri entre ser un "bon pacient", sotmetre's a les proves mèdiques pertinents i continuar connectat amb el dia a dia del Govern i l'actualitat política del país. "Ha tingut cura d'ell mateix", apunten des del seu entorn. Sigui com sigui, la plena normalitat -entesa com el ritme que portava abans de la infecció o els viatges a l'estranger- encara trigarà un temps més, si bé aquesta setmana ja preveu actes públics i anuncis.
En aquest retorn "progressiu", Illa haurà d'entomar
reptes inajornables. El Govern s'ha compromès amb la recuperació total de Rodalies aquesta setmana i ja serà una primera prova de foc, perquè coincidirà amb la primera compareixença pública d'Illa des de Palau. L'autoritat de l'executiu en aquesta crisi ha quedat erosionada, per la deslleialtat de Renfe en els primers dies, les vagues de zel dels maquinistes, la negligència d'Adif o les promeses incomplertes de recuperació de la normalitat. El president, que se sent còmode en la gestió de crisis, ho haurà d'intentar reconduir pocs dies després que el Parlament hagi tornat a demanar la dimissió de Paneque, la principal assenyalada pel caos ferroviari.
Més enllà d'això, els serveis públics trontollen. Els mestres esperen acords per millorar les condicions laborals després de la vaga, els metges han convocat accions a partir d'avui i els pagesos també amenacen amb mobilitzacions. La tornada del president hauria de servir per recuperar el control en un clima de desgavell que sembla instal·lat al país i amb una oposició que apuja el to i que mira de treure'n rèdits.
Junts, per exemple, ja ha demanat que el president se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament. Un altre repte que haurà d'entomar Illa són els pressupostos, amb un impuls a les negociacions amb els Comuns -que ja han començat i que té en la compra especulativa d'habitatge l'eix fonamental- i per oferir les garanties necessàries a ERC per asseure'ls, també, a taula.