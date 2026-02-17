Acord perquè els Mossos cobrin 4.000 euros més i treballin menys hores

El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han formalitzat aquest dilluns al Consell de Policia un acord que suposarà un augment de 4.000 euros anuals, l'increment més gran des del 1989. Amb aquest pacte els Mossos gaudiran d'una major compensació en forma de complement específic per a tots els agents de l'escala bàsica i de més vacances.
Concretament, l'acord inclou una reducció de 100 hores de la jornada, fins a les 1.580 anuals, augmenta el nombre de dies de vacances, millorar els imports de nocturnitat i caps de setmana i regula compensacions per disponibilitat i perllongament de jornada. En un comunicat del Departament d'Interior defineixen la mesura com un "nou marc de referència".
Divisió entre els sindicats policials
Els sindicats SAP-Fepol i SME-Fepol han celebrat l'acord, el qual han titllat d'històric. Per altra banda, el sindicat Jupol, amb un gran gruix d'agents de Policia Nacional, ha criticat el pacte i assenyala que eixampla la bretxa salarial entre cossos.
Tant reducció de jornada laboral, com l'ampliació de vacances afavoreix "la conciliació de la vida laboral, personal i familiar". El Departament expressa la voluntat de voler adequar l'organització de treball i el reconeixement professional al cos.
L'acord arriba després de vint reunions al Consell de Policia. "És el resultat d'un procés de negociació sostingut entre l'administració i les organitzacions sindicals", expressen des de la conselleria. Les vint reunions han servit per abordar "aspectes vinculats a les condicions laborals, amb l'objectiu de reforçar l'eficiència operativa, la qualitat de servei i la cohesió interna del cos".
De manera específica, els imports relatius a la nocturnitat i caps de setmana, seran de 3.600 euros per als horaris on hi hagi més d'un 30% de nocturnitat; 2.600 euros per als horaris que tinguin entre un 20% i 30% de nocturnitat, i 825 euros per als horaris amb caps de setmana sense nocturnitat.
Els Mossos fan el primer pas
L'acord que millora les condicions laborals del cos policial català arriba en un moment en què els metges i docents de Catalunya també ho exigeixen. Per una banda, els sanitaris reclamen un conveni propi i altres mesures que introdueixin millores, sobretot vinculades a l’esgotament professional i la sobrecàrrega. El sindicat català va fer una convocatòria pròpia de vaga aquest dilluns, amb una xifra el seguiment en d'un 39%, i haurà una altra aquest divendres amb la finalitat d'interpel·lar directament el Departament de Salut.
Per altra banda, el professorat cerca d'una millora salarial, una reducció de les ràtios d'alumnes a l'aula i un descens de la burocràcia. Tot això hipoteca la feina diària dels docents, complica l'atenció als alumnes o ajuda a reduir la dignitat de la professió, insisteixen els treballadors.