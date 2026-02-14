Els cinc hàbits que ajuden a dormir millor: ho fan els esportistes dels Jocs Olímpics

El descans és clau pel benestar físic i mental, però sovint s’infravalora fins que comença a ser crític o cal estar en màximes capacitats durant el dia. En una societat marcada pels exigents horaris, l’estrès i l’ús constant de pantalles, dormir bé s’ha convertit en un repte quotidià per a moltes persones. No es tracta només de sumar hores, sinó de la qualitat d’aquest descans i dels hàbits que l’acompanyen.
En aquest sentit, els esportistes d’elit que competeixen en els Jocs Olímpics d'hivern, per a qui recuperar-se correctament és tan important com entrenar, segueixen rutines concretes per protegir l'espai de descans i rendir millor. Algunes d’aquestes pràctiques poden aplicar-se fàcilment al dia a dia per qualsevol persona.
1. Establir una rutina nocturna que ajudi a desconnectar
El descans no comença quan s’apaga el llum, sinó molt abans. Crear un ritual previ a adormir-se, sigui fent exercicis de respiració, una dutxa calenta, música relaxant o escriure i reflexionar sobre com ha anat el dia, ajuda el cos a entendre que arriba el moment d’aturar-se. Aquest espai de temps de calma és especialment útil per evitar que els pensaments negatius es facin grans i que el cos es relaxi, sobretot després d’un dia intens.
2. Fer del lloc on dorms un espai propi
Dormir fora de casa no sempre és fàcil, i menys encara quan es canvia sovint de llit. Per això, molts esportistes procuren reproduir petites rutines que els ajudin a sentir-se còmodes: portar el mateix coixí, utilitzar taps o auriculars amb soroll relaxants, o incorporar elements com un humidificador. L’objectiu és reduir estímuls externs i crear un ambient el més estable possible, assumint que no tot es pot controlar, però sí minimitzar les interrupcions.
3. Mantenir una hora regular de llevar-se
Més enllà de l’hora d’anar a dormir, el que molts especialistes consideren clau és llevar-se sempre a una hora similar. Aquesta regularitat ajuda a sincronitzar el rellotge intern i afavoreix un descans més estable. La llum natural al matí, l’activitat física i els horaris dels àpats també juguen un paper important a l’hora de reforçar aquest ritme anomenat circadiari.
4. No obsessionar-se amb les dades del son
Cada vegada més persones porten dispositius que mesuren el descans i que poden ser útils, però també poden generar una pressió innecessària. Comparar puntuacions o despertar-se amb la sensació d’haver dormit malament només perquè ho diu una aplicació pot acabar sent contraproduent. Molts esportistes opten per escoltar més les sensacions del cos que no pas els números, sobretot en moments clau que un pensament pot condicionar el transcurs del dia. El descans és una qüestió física i mental, però l'actitud també pot afectar.
5. Confiar en la capacitat del cos per adaptar-se
Una mala nit puntual no acostuma a tenir conseqüències greus si hi ha un bon descans continuo. El cos és més resilient del que sovint es pensa, i saber-ho alleuja part de l’angoixa associada a no dormir perfectectament. Assumir el son amb naturalitat, sense forçar-lo ni dramatitzar-lo, és una de les claus que més repeteixen els professionals de l’alt rendiment. Quan no es descansa bé la clau és fer que l'anecdota o l'accident no es converteixi en l'habitual.