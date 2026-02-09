L'ingredient present a totes les cuines que protegeix la salut cognitiva de les persones grans

Un ingredient característic de la dieta mediterrània i indispensable a totes les cuines de Catalunya protegeix la salut cognitiva a través de la microbiota intestinal. Sobretot, en persones d'edat avançada. Ho confirma precisament un estudi català, de l'equip d'investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBERobn, que detalla que aquest aliment millora la diversitat bacteriana i ajuda a preservar la funció del cervell.
Es tracta de l'oli d'oliva verge. Segons l'estudi, les persones que en consumien per davant de l'oli refinat tenen una millor evolució de la funció cognitiva i una diversitat més gran de la microbiota intestinal, un marcador important de salut intestinal i metabòlica. Per contra, el consum d'oli d’oliva refinat es va relacionar amb una microbiota menys diversa al llarg del temps. "És el primer estudi prospectiu en humans que analitza de forma específica el paper de l'oli d’oliva en la interacció entre la microbiota intestinal i la funció cognitiva", ha explicat Jiaqi Ni, investigadora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV i primera signant de l’article.
Per dur a terme la investigació, l'equip va treballar amb dades de 656 persones d'entre 55 i 75 anys amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica, un conjunt de factors de risc que augmenten la probabilitat de patir malalties cardiovasculars. Aquesta informació, recopilada en el marc del projecte PREDIMED-Plus durant un període dos anys, també incloïa el consum de diferents tipus d'oli d'oliva, el verge i refinat, la composició de la microbiota intestinal i un seguiment de canvis en la funció cognitiva.
Els bacteris Adlercreutzia, la possible clau de la salut cerebral
A banda, la recerca ha identificat un gènere de bacteris de la microbiota, anomenats Adlercreutzia, com un possible indicador de l'associació beneficiosa entre el consum d'oli d'oliva verge i la preservació de la funció cognitiva. Aquest descobriment suggereix que part dels beneficis del consum d'aquest tipus d'oli sobre les funcions del cervell poden explicar-se a través del seu impacte sobre la composició de la microbiota intestinal.
La principal diferència que fa que l'oli d'oliva verge sigui més saludable que el refinat, rau, segons indiquen els investigadors, en el procés d'elaboració. L'oli d'oliva verge s'obté exclusivament mitjançant processos mecànics, mentre que el refinat se sotmet a tractaments industrials que n'eliminen les impureses. El problema és que també en descomponen els antioxidants naturals, polifenols, vitamines i altres compostos bioactius beneficiosos per la salut. "No tots els olis d'oliva tenen beneficis sobre la funció cognitiva", ha alertat Jiaqi Ni. Per això, sosté que cal prioritzar el consum d'olis d'oliva verges per davant dels refinats.
Què és més important: la qualitat o la quantitat?
L'investigador principal de l'estudi, Jordi Salas-Salvadó, ha destacat la importància de la qualitat de l'oli d’oliva com a eix central de la dieta mediterrània: "Aquesta recerca reforça la idea que la qualitat del greix que consumim és tan important com la quantitat; l'OOV no només protegeix el cor, sinó que també pot ajudar a preservar el cervell durant l'envelliment". El catedràtic de la URV també valora el potencial d'haver identificat un perfil microbià implicat en aquests beneficis i obre la porta a noves estratègies de prevenció basades en la nutrició per preservar les funcions cognitives.
Alhora, les investigadores Nancy Babio i Stephanie Nishi, codirectores de la recerca, han assenyalat la importància dels resultats en el context actual d'envelliment de la població. "En un moment en què els casos de deteriorament cognitiu i demència van en augment, els nostres resultats reforcen la idea que millorar la qualitat de la dieta, i en particular prioritzar l'AOV enfront d’altres versions refinades, pot ser una estratègia eficaç, senzilla i accessible per protegir la salut cerebral", han indicat.