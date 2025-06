Adeu a ChatGPT? Cau OpenAi de forma massiva i deixa milions d'usuaris sense servei

Problemes per a ChatGPT. Un dels principals serveis d'intel·ligència artificial del planeta, la companyia OpenAI, pateix una caiguda massiva dels seus servidors i això afecta bona part dels seus productes. El més afectat, per la gran majoria de persones que la fa servir, és el bot ChatGPT, que no funciona de manera correcta per a moltíssima gent.

Segons ha remarcat també la plataforma especialitzada DownDetector, desenes de milers d'usuaris han reportat problemes, caigudes o funcionaments erronis de la IA. Notifiquen problemes tota mena d'usuaris: des dels que tenen contractada la versió prèmium fins aquells que tenen la prova gratuïta. A més, també pateix situacions de caos a tots els xats. És a dir, mòbils, per veu, ordinador...

Des de primera hora del matí, la companyia assegura que les interrupcions són "parcials" de diversos dels seus serveis. "Alguns usuaris estan experimentant elevades situacions d'errors i latència en els serveis", ha explicat OpenAI en un comunicat. Han detectat la primera caiguda massiva a les 8:36 del matí, hora local.

Ara bé, molts altres usuaris asseguren que no han patit aquest problema i que els funcionen perfectament tots els serveis de ChatGPT. El generador de vídeos Sora, utilitzat també per a molts altres usuaris, també és un dels productes de la companyia que ha quedat afectat.

We are observing elevated error rates and latency across ChatGPT and the API.



Our engineers have identified the root cause and are working as fast as possible to fix the issue.



For updates see our status page: https://t.co/oUGSSyltRU