La pescadora «més jove de Catalunya» es reivindica: «La gent em veu pobra i em sento la més rica del món»

Les xarxes socials són un niu per descobrir històries personals ocultes en el dia a dia, però d'allò més singulars i reivindicatives. És el cas de l'Alba, una noia de 23 anys d'Arenys de Mar que és la "pescadora més jove de Catalunya" i defensa amb orgull la seva professió.

"El meu besavi era pescador, el meu avi era pescador, el meu pare era pescador i jo soc pescadora; i m'agradaria que els meus fills fossin pescadors". Amb aquesta contundència comença l'Alba el seu discurs, però matisa: "Tal com estan ara les coses, d'aquí a vint anys els fills em preguntaran: Mare que era ser pescadora?".

Repassant la seva trajectòria, recorda la seva etapa treballant a la discoteca Òpium de Barcelona, "res a veure, però guanyava més que a la mar", defineix amb ironia. Però des de ben petita tenia interès pel món de la pesca i acompanyava el seu pare a la feina. "Em llevava més d'hora que ell de la il·lusió que em feia". I ara que hi treballa, posa èmfasi en la duresa, "saps quan vas a la mar, però no quan hi tornaràs".

Amb unes perspectives de futur complicades, "ningú vol treballar de pescadora", l'Alba es pregunta: "Per què no hi ha graus per ser pescador o ramader i sí per fer màrqueting?". I ironitza, "jo no menjo màrqueting, no me'l posen a la taula". I finalitza lamentant la visió de la professió que hi ha. "La gent em veu pobra, però jo soc la més feliç del món".