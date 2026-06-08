El Futur Fest arrela a Girona i es consolida com a punt de trobada per als creadors de continguts

Girona ha acollit aquest cap de setmana el Futur Fest 2026. La trobada de pòdcasts i creadors de contingut d’arreu dels Països Catalans ha reunit a la ciutat un públic fidel, amb més de dues-centes persones assistents. El festival ha celebrat el seu cinquè aniversari amb una edició que, per primer cop, ha tingut una durada de dos dies i una identitat pròpia, separada del paraigua de la Catosfera.
Durant el cap de setmana, s'han emès diferents pòdcasts en directe, tot fusionant el món digital amb els espectacles en viu. El festival va arrencar divendres amb l’episodi en directe del pòdcast Guarres! Guanyadores dels Premis Crit i Premis Sonor 2026, Gina Bashina, Luz Phallus i Consol Adó van revolucionar l’Espai Fundació “la Caixa” amb una conversa sense pèls a la llengua sobre sexe, educació sexual i plaer.
Tot seguit, Juliana Canet i Marina Porras van posar posat punt final a la temporada de Club Tàndem, el club de lectura mensual de 3Cat. En una sessió especial, molt esperada pel públic assistent, Canet i Porras van repassar els autors i les autores que han marcat el programa al llarg de l’any.
La jornada de dissabte es va obrir amb El Cinquè Riu, el pòdcast de Girona Secreta, a l’espai Foment de Girona. Aniol Ribas, Judit Rubirola, Martí Oliveira i la comunicadora i presentadora Carla Rubio, van comandar la sessió. A continuació, Marc Cadafalch i Albert Bazán, de Déus i Simis, van enregistrar un episodi musical amb el cantant Gerard Quintana com a protagonista.
La tarda va continuar amb el pòdcast Himàlaia, amb Ignacio O’Connor, Guillem Mercader, i la participació de la filòloga i creadora de contingut Gal·la Martí. A les sis, va començar El dolcet pal cafè, el pòdcast dels millennials valencians. Ana Gisbert, Cristian Llorens, Jaume Grau i Artur Soler van triomfar amb un episodi ple d’humor, nostàlgia i cultura pop, en què també va participar Núria Camp, membre de Neurones fregides, com a convidada.
El Futur Fest es va tancar amb un episodi de Clímax, de Som EVA, el xou de cites que està revolucionant Catalunya. Conduït per Gerryquerryberry i Carla Junyent, els presentadors de Tinder Cat, va comptar també amb la participació de les creadores de contingut Helena Cortés i Sara López.
Un salt endavant
Segons Joan Camp, director de l’Associació Catosfera, “era el moment de fer un salt endavant i esdevenir un espai independent, amb un calendari propi i una durada ampliada”, al marge de la Catosfera. Camp ha subratllat que l'objectiu del Futur Fest és créixer en coherència amb la comunitat i “reforçar la identitat com a gran trobada de pòdcasts i creadors de contingut de Catalunya".
Per al director, el fet de disposar de dos espais diferenciats i calendaris separats per al Futur Fest i la Catosfera permet “guanyar projecció i situar Girona com a pol de la cultura digital en dos moments clau de l’any”. Amb un públic fidel i cada vegada més nombrós, després de cinc anys, el Futur Fest ha consolidat l'aposta per una nova generació de creació: una comunitat oberta, diversa i arrelada que creix any rere any.
Xarxa de complicitats i suport institucional
En l'edició de 2026, el Futur Fest ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Girona - Costa Brava. També hi han col·laborat AENTEG, l’Ateneu de Girona, l’Ateneu d’acció cultural, El Foment, El Gerió, “Keep Calm and Speak Catalan”, la Fundació “la Caixa”, Plataforma per la Llengua, Premsa Comarcal, Associació SEO en català, Sies TV i Tegust.
Els mitjans oficials d’aquesta edició han estat 3Cat, El Nacional, Girona FM, Televisió de Girona, La Mira i Nació Digital.