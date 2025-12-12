Uns premis Ídolo de pa sucat amb oli

Dijous a la nit es van celebrar els premis Ídolo al recinte Ifema de Madrid. Organitzats per Dulceida (sí, la catalana que ara estrenarà un programa al 3Cat i que fa el mateix contingut en català a les xarxes que Sergio Ramos) en col·laboració amb la companyia The Music Republic. Us sonen d'alguna cosa? Oi que no? Bàsicament, és un esdeveniment que es vol erigir en referència en el sector dels influencers des del 2022, però, com passa amb molts d'aquests ecosistemes, és endogàmia pura.
Creadors de contingut digital de tot l'Estat, reconeguts especialment per aquells menors de 25 anys (encara que hi ha certes excepcions de nínxol) es van afanyar per mostrar les seves millors gales a través de publicacions, stories, reels, tiktoks, piulades a X i grups de difusió a WhatsApp. L'esdeveniment va transcórrer sense incidents i sense gaires moments destacats (que ningú es cregui que això és una espècie d'Oscars, és més aviat uns MTV Awards o els de Nickelodeon). Fins que Nerea Pérez de las Heras, comunicadora, presentadora de diferents pòdcasts i col·laboradora actualment a El Intermedio, va pujar a l'escenari.
La periodista, de 43 anys, va aconseguir endur-se el premi Ídolo en la categoria de consciència social. Però la gran notícia no va ser que s'endugués el guardó, no. Va ser el seu discurs. I va ser una bufetada a la cara a desenes de creadors de contingut (si és que alguns es poden anomenar així) que regnaven la platea d'Ifema. "Estic aquí ara mateix amb les influencers i els influencers més seguits d'Espanya... Ara que us tinc aquí tancades i que no en podeu sortir, m'agradaria poder influenciar-vos jo a vosaltres", va començar a dir, entre rialles i aplaudiments notoris. Tot això aniria caient. "Entenc que sou llistes i com a persones llistes us tractaré", va dir, mentre fins i tot baixava el seu ritme de dicció perquè l'entenguessin tots i totes. Per si de cas.
"Ídolo és una paraula molt forta. Vosaltres sou els ídols de molta gent, de milions, i algunes són molt joves. Us escolten a vosaltres més que als seus pares, més que als seus professors, més que als polítics, més que a qualsevol institució", va començar a dir, mentre les càmeres apuntaven a moltes cases que van anar perdent somriures.
"Penseu-ho, per favor, abans d'empènyer les noies a consumir roba i cosmètics per sostenir la seva autoestima. I abans de fer publicitat a marques que sostenen el genocidi a Palestina, que paguen les bombes amb què es maten nens". Els aplaudiments van començar a baixar dràsticament. "Abans de col·laborar amb associacions que ara sabem que van robar els diners de les donacions de la dana, però que abans ja sabíem que eren neonazis. I abans d'anar-vos-en a Andorra per evadir impostos", molt pocs van somriure. Ah, i després tots a la festa. I aquí no ha passat res.
Aquest matí, mil publicacions, reivindicacions de premis associats a marques d'alcohol, cosmètics, productes diversos. El dia que s'adonin que fa temps que van perdre la connexió real amb els seus fans i que ja no són influencers, sinó creadors de contingut per seguir el scroll infinit, alguna cosa canviarà. Fins aleshores, ja ho veieu.
