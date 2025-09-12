Per què t'interessa saber què ha passat amb l'assassinat de Charlie Kirk?

No ens allargarem en les retrobades. Sí, el Next ja funciona en plena forma al vaixell del Nació després d'unes sentides vacances d'estiu que servidor ha decidit gaudir. Així que entrem en matèria. Segur que encara que no t'interessi la política ni vulguis sentir res del país de les barres i les estrelles amb Donald Trump al capdavant has acabat veient, escoltant i opinant sobre l'assassinat de Charlie Kirk. Una de les joves figures més destacades del moviment ultraconservador del segle XXI, mort per un tret d'una arma que podria ser més propícia en una operació dels Navy Seals a les coves dels talibans que no pas en una universitat de Utah. Res que, amb escoltar o mirar els informatius, no hàgiu entès. Ara bé, jo us vinc a traslladar la pregunta seriosa de veritat: per què t'ha d'interessar saber i entendre sobre l'assassinat de Charlie Kirk?
Des de fa mesos que al Next us trinxem amb les qüestions de la fatxosfera, de l'auge de la ultradreta als àmbits digitals i l'increment exponencial de discursos xenòfobs, trànsfobs i en contra dels drets i les llibertats de molts col·lectius. Com una espècie de regressió a uns temps passats que no sempre van ser millors, però que inevitablement tenien un cert color de pell (un d'únic, vaja) i certes tendències a despertar una al·lèrgia pels funcionaments democràtics d'un país. I és en aquest escenari on Charlie Kirk era una figura pràcticament divina. La distorsió de la realitat, però, arriba amb l'alineació de Kirk -i desenes de figures similars que no han estat erigits en màrtirs per raons evidents, és a dir, encara respiren- amb la Casa Blanca.
@truefocusnews Moments before he was shot in the neck conservative supporter and Donald Trump ally Charlie Kirk was answering a question about gun violence #charliekirk #charliekirkshow #rip #us ♬ original sound - truefocusnews
Donald Trump va anunciar que li atorgaria la Medalla per la Llibertat, la distinció civil més alta que es pot atorgar als Estats Units. La llista de persones que l'han rebuda és una espècie d'Olimp internacional en la qual ara hi hem d'afegir una persona que, literalment, ha afirmat això: "Crec que val la pena pagar el preu, lamentablement, de tenir algunes morts per arma de foc cada any a canvi de la Segona Esmena que protegeix els nostres altres drets atorgats per Déu". Sí, és encara més lúgubre que hagi mort d'un tret d'una arma de foc d'alt rendiment. El vídeo (que podeu veure aquí i en totes les plataformes) es va viralitzar al cap de pocs segons de conèixer que havia mort a causa de les ferides. En pocs segons.
Entendre la seva figura com si fos una espècie de generador d'influència política al vell estil del segle XX -com un Martin Luther King, evidentment, des de la posició radicalment antagònica- és allunyar-se del focus important que cal entendre ara mateix. La seva mort ha evidenciat un problema, majúscul i pràcticament definitori: les xarxes socials no són un problema que es redueix a conspiracionistes o penjats que assalten el Capitoli (com si no fos d'una gravetat majúscula ja de per si) però una suma de dos més dos els dona decimals, no. Són el motor actual i principal del discurs de moltes persones que poden ubicar Kirk com un referent. I ni tan sols el coneixien, són d'un altre país o ni tan sols consideren el seu discurs com "un discurs d'ordre". Posem exemples. Són frases reals de l'ultraconservador que ha perdut la vida amb 31 anys.
- "Les dones més felices dels Estats Units estan casades i tenen fills. Les més infelices són les solteres sense fills. Casa't i tingues fills. Ignora els envejosos".
- "Rebutja el feminisme. Sotmet-te al teu marit, Taylor. Ja no tens el control", va afirmar, després que Taylor Swift anunciés estar promesa amb l'esportista Travis Kelce.
- "L'islam és l'espasa que l'esquerra utilitza per tallar el coll d'Amèrica".
- "No hi ha separació entre església i estat. És una invenció, és una ficció, no és a la constitució. Està inventat per humanistes seculars", va afirmar el 2022. Des de llavors és un dels garants en assegurar que la "llibertat" és el principal concepte dels Estats Units.
La batalla cultural i digital que s'està lliurant actualment a les xarxes per la mort de Charlie Kirk -deixant de banda els mems i les bromes, salvatges la majoria i un grapat de delicioses- no ha de ser analitzada com un escenari exclusivament nord-americà. Des de platós, vídeos de TikTok, reels a Instagram i des del faristol de la Casa Blanca ja ataquen, obertament, "l'esquerra". Com un ens abstracte responsable de la mort de Kirk. Sense el benefici del dubte. Ni Trump ni els conservadors, ni tan sols els liberals, van escandalitzar-se quan càrrecs electes demòcrates van ser assassinats a trets per radicals extremistes.
Per què és tan important entendre la mort a trets de Kirk, llavors? Perquè la radicalització del discurs és cada vegada més incontrolable. Tot i ser una persona allunyada de la democràcia i dels drets humans més bàsics -va afirmar que permetria que la seva filla de 10 anys tingués un fill tot i ser violada perquè no accepta l'avortament en cap circumstància. Dean Withers -a qui segur que heu vist a TikTok o en places universitàries combatre arguments reaccionaris amb solvència- era el principal antagonista ideològic de Kirk a les plataformes digitals. I va esclatar en llàgrimes quan va conèixer el seu assassinat. I va ser molt clar: tots els detractors de les armes no podien estar aplaudint amb els peus la pèrdua del conservador, qui sempre defensava la paraula.
I per això mateix és encara més substancial comprendre que l'assassinat de Kirk, salvant molt les distàncies de context polític, pot fer trontollar el tauler polític i social dels Estats Units de la mateixa manera que algú va matar a sang freda Robert F. Kennedy. Molts analistes volen vendre -ho hem vist a TikTok amb grans missatges de colors i subtitulats atractius- que és com l'assassinat de Martin Luther King. Kirk, qui va assegurar que l'activista afroamericà era un frau i un mite, a més d'assegurar que va ser un error aprovar la llei de drets civils, no capitanejava un moviment. Era un dels executors d'una onada reaccionària que l'erigirà en un màrtir per aconseguir un objectiu que passarà per les xarxes i les plataformes digitals: guanyar una guerra que ells mateixos han iniciat.
