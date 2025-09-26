«Tenim un problema greu en aquest país»

Molts, joves i més grans, recordareu la pel·lícula de superherois obscurs Watchmen. Una de les grans frases de l'adaptació de la novel·la gràfica d'Alan Moore i David Gibbons que va adaptar Zack Snyder a la gran pantalla era: "Qui vigila els vigilants?". Agafaré aquesta cita i la reconvertiré: "Qui pot fer callar els influencers?". Situem-nos. Peldanyos és un creador de contingut valencià que ja va tenir la sort d'aparèixer a la nostra Nextletter mesos enrere quan va decidir mobilitzar-se cap a les zones afectades per la dana. Allà va decidir gravar un vídeo per a YouTube que va acabar publicant amb títol i imatge de capçalera que eren clicbaits de manual. Ara ha tornat a fer-ne de les seves per reafirmar que, per tal de ser creador de contingut, no només no cal passar un psicotècnic, sinó que no et cal ni tan sols mantenir un mínim de coherència amb la realitat que t'envolta.
El jove de 27 anys ha denunciat ser víctima d'un robatori a Alacant. En Sergio Bolaños -el seu nom real- denunciava que ell i un amic seu van publicar un vídeo a través del compte de Peldanyos on mostraven la indefensió sentida després que els atraquessin a plena llum del dia i del fet que, després d'insistir a la policia, no hi hagués una actuació pertinent per intentar recuperar les seves coses. Fins aquí no hi ha cap mena de crítica possible contra ell. És més, és necessari que algú amb cert altaveu reclami millores en les actuacions per part de les forces de seguretat. Des de l'empatia en rebre una trucada a l'acompanyament cap a una víctima, sigui influencer, mecànic, empresari o estibador, que acaba de passar per una experiència traumàtica.
Ara bé, de l'experiència personal, el nostre estimat Peldanyos ha decidit fer-ne tesis de rellevància nacional. Tot això, evidentment, sense deixar de fer contingut per a les xarxes socials perfectament enfocat i amb la capacitat innata de mantenir l'audiència amb els ulls clavats a la petita pantalla. Després d'explicar que se sentia indefens i impotent per la impunitat dels lladres, "que fins i tot reien al seu voltant" -sentiments completament legítims-, Bolaños decideix obrir les comportes i vomitar-se a sobre tota la bilis alarmista a escala social que ens puguem imaginar. Bé, imaginar no, sabem a quina zona del Congrés dels Diputats podríem trobar papers amb aquesta mateixa bilis. Aquests van ser diversos missatges seus:
"Al final la ineficàcia a l'hora de socórrer a una persona no depèn tant de la voluntat d'un policia a títol personal... El problema greu és l'estructura de comandament i control. Un policia que critica precisament això en 2018 i que diu que durant els pròxims anys, si això no es canvia, la situació serà cada vegada més greu. El vídeo hauríeu d'anar a buscar-lo i escoltar l'hora sencera del que dura. Perquè és una barbaritat". Aquí comencen els problemes d'algú que té el mateix filtre sociopolític i mental que un nadó acabat de néixer. El vídeo que cita és el de Samuel Vázquez, un expolicia espanyol expulsat del cos per fer propaganda partidista de Vox i al qual se l'ha refutat infinitat de vegades per alarmista i xenòfob a través dels seus quirúrgics missatges radicals. És clar, com l'experiència personal de Peldanyos casa perfectament amb el que deia aquest senyor el 2018, tot quadra. I el 21 de desembre de 2012 tots també havíem de fer un pet i aquí estem.
"Em fa por aprofundir en aquest tema", diu, sense cap mena de vergonya, mentre aprofundeix en el tema i monetitza diversos vídeos d'una experiència que no va més enllà d'una situació molt negativa que requereix suport policial". Segueix: "perquè crec que la merda sota la catifa és incomptable i fa olor fatal, i em fa por, tio, em fa por, per què no dir-ho? Em fa por". Missatge alarmista llançat. I ara què, Peldanyos? "Crec que si no es fa alguna cosa de veritat en aquest país acabaran passant coses molt, molt, molt greus, de veritat. El pitjor del pitjor està per venir. I acabarà arribant". I aquí ho tenim. Més de 900.000 seguidors té Peldanyos a Instagram. Uns 3,7 milions a TikTok. Fins on ha arribat aquesta mena de discurs? Ens espantem entre tots llegint els comentaris dels vídeos parlant de Pedro Sánchez, els menors no acompanyats, els magribins, Pablo Iglesias o Irene Montero?
És evident que existeix un problema de percepció de la seguretat, com marquen estudis de l'administració. Però com han remarcat molts creadors de contingut, amb menys repercussió de marques que els gegants com Peldanyos, si es llegeixen i se segueixen les dades, la criminalitat està descendint en els darrers anys. Descendint. Però perquè a Peldanyos l'atraquin a les dues del migdia a Alacant hem de seguir una profecia apocalíptica que es treu del bigoti?
Ell mateix acaba el vídeo amb aquest missatge, traieu les vostres pròpies conclusions: "Crec que a Espanya no estem preparats per a la inseguretat que hi haurà als nostres carrers d'aquí a 5 anys si això segueix així". El que no estem preparats és el fet d'haver d'aguantar cinc anys més les opinions lapidàries sobre política i societat de venedors de salses de clau àcida i vídeos de menjar amb la boca oberta davant de càmera. Santa paciència. Us regalem el vídeo del compte LITERAL:
