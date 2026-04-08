La setmana vinent, una de les artistes més reconegudes a escala mundial cantarà a casa seva. Rosalía aterra a Barcelona i ho fa de la mà del seu nou disc, Lux, una obra marcada per la introspecció, l'intimisme i la fe. Però abans d'arribar fins aquí, la trajectòria de la cantant ha estat variada i polifacètica, des del seu primer àlbum Los Ángeles, passant per El Mal Querer i Motomami, fins al seu últim llançament.
Els periodistes Oriol Rodríguez i Yeray S. Iborra publiquen Buscant la Rosalía (Libros del Kultrum), un llibre de no-ficció on recorren tots els racons de la vida de la cantant. "Passa per tots els estadis de la vida de Rosalía, des dels seus inicis a Sant Esteve Sesrovires fins a la més pura actualitat", explica Rodríguez. Els autors descriuen l'artista com una figura universal, que ha sigut perseverant durant la seva carrera i que "ha picat pedra" fins al final.
La seva trajectòria ha estat marcada per propostes diverses entre si, però que segueixen un petit fil conductor. "El més curiós de la carrera de Rosalía és que ha aglutinat molts públics sense deixar-se a ningú pel camí", explica Iborra. El mateix espectador de El Mal Querer, també canta La Perla i balla Bizcochito, i segons l'autor, això és "el més complicat".
Tot i que la seva carrera no s'hagi centrat a Catalunya, és una artista molt present en el panorama cultural català. "La Ludwig Band no és més catalana que Rosalía, però al revés tampoc", explica Iborra, i Rodríguez afegeix que "excloure una figura tan universal de la família és absurd".