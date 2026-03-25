Els Premis Enderrock-440 debuten a l'Auditori de Girona amb una gala d'honor i talent

Girona ha donat el tret de sortida a la gran festa anual de la música catalana amb la celebració dels III Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz. Una cerimònia que, per primera vegada, s’ha traslladat a l’Auditori de Girona, convertint l’equipament en l’epicentre musical del país durant dos dies consecutius.
La gala, celebrada a la Sala de Cambra el dia abans de la 28a edició dels Premis Enderrock de la Música Catalana i conduïda pels periodistes Sara Loscos i Oriol Padró, ha combinat emoció, reconeixement i una mostra representativa de la vitalitat de l’escena clàssica i jazzística catalana.
Un dels moments més destacats i emotius ha estat el lliurament del Premi Enderrock-440 d'Honor al tenor Josep Carreras, qui ha agraït el guardó i ha assegurat que, al llarg de la seva trajectòria, sempre ha intentat “portar la música catalana arreu del món”. També ha celebrat l’escena musical actual: “és un goig veure que està viva i que creix” i ha declarat que “és un honor formar part de la cultura del país”. Amb aquestes paraules, el públic s’ha aixecat unànimement per ovacionar un emocionat Josep Carreras.
Per altra banda, el grup editorial ha reconegut la compositora Raquel García Tomás amb el guardó a Millor Compositora, Lluís Cabot com a millor productor amb el XXII Premi Joan Trayter i el comunicador Òscar Dalmau amb el nou Premi Enderrock de Llengua i Música. El pianista Ignasi Terraza ha rebut el Premi Enderrock-440 a la Trajectòria, després de convertir-se en un referent del jazz català.
Per la seva part, la crítica ha distingit Feliu Gasull amb el Premi Enderrock-440 al millor disc de clàssica per El país dels crancs i Carles Pachón & Berta Brull amb el Premi al millor disc revelació de clàssica per Enyorança. Paral·lelament, Irene Reig ha estat guardonada amb el Premi-440 al millor disc de jazz per Ànima i Eddie Mejía al millor disc revelació de jazz per Paréntesis del miedo.
Per votació popular, el premi al millor disc de clàssica ha recaigut en La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya per Mare Mundi: Tribut al mar, mentre que la pianista Laura Farré Rozada ha estat distingida amb el premi a l’artista revelació de clàssica per Araspel. En la categoria de jazz, el millor disc ha estat per Aletheia d’Elisabet Raspall, i el premi a la millor artista revelació per a Èlia Blasco pel seu treball L'aigua.
Durant l’acte, també s’han lliurat onze reconeixements a la indústria musical catalana. Amb aquesta gala, el Grup Enderrock ha inaugurat dues jornades que situen Girona com a capital musical dels Països Catalans. La celebració continuarà aquest dijous amb els Premis Enderrock de música popular.