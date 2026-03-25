Premis Enderrock 2026: tot a punt per a dues nits de música catalana i reconeixements

Tot a punt per a la trobada anual de la música catalana. Els Premis Enderrock 2026 convertiran Girona en l’epicentre del sector amb una doble gala aquest dimecres i dijous a l’Auditori de Girona. Aquest any, la gran novetat és que els guardons de clàssica i jazz i de música popular se celebraran en dos dies consecutius a la ciutat. Les gales inclouran una vintena d’actuacions d’estrena i comptaran amb l'assistència i participació d’alguns dels noms més destacats de l’escena musical catalana.
Clàssica i jazz als III Premis Enderrock-440
Aquest vespre, dimecres 25 de març, a partir de les 20 h, la ciutat acull la tercera edició dels Premis Enderrock-440 de Clàssica i Jazz. La gala, que tindrà lloc a la Sala de Cambra, combinarà el lliurament de guardons amb sis actuacions especials: Anna Urpina, Fredrik amb la Cobla Ciutat de Girona, Ignasi Terraza, Mar Pujol amb Ferran Palau, Meli Perea i Oriol Marès & Talal Fayad Quartet.
La vetllada, presentada pels periodistes Sara Loscos i Oriol Padrós, reconeixerà la trajectòria de figures com Josep Carreras (Premi d’Honor), el mateix Ignasi Terraza (Trajectòria) i Raquel García Tomás (Millor compositora). Inclourà també els Reconeixements a la Indústria Musical Catalana en una dotzena de projectes, el XXII Premi Joan Trayter al millor productor (Lluís Cabot) i el nou Premi Enderrock de Llengua i Música al comunicador Òscar Dalmau.
La gran gala de la música popular: Ginestà lidera les nominacions
Demà, dijous 26 de març, serà el torn de la 28a edició dels Premis Enderrock, centrats en la música popular catalana. L’acte, presentat per Alba Riera i Andreu Juanola, combinarà el lliurament dels premis amb una dotzena d’actuacions per presentar novetats discogràfiques i les noves gires de la temporada.
La gala reunirà artistes com Joan Dausà, La Ludwing Band, Lax’n Busto, Maria Jaume, Fades i Mama Dousha. Un dels moments especials serà l’actuació Llach - Gener 76, amb música de Lluís Llach, coincidint amb el 50è aniversari dels seus concerts històrics.
A més, la gala reconeixerà trajectòries destacades amb premis honorífics a Artur Blasco, Sílvia Pérez Cruz, Lax’n’Busto i Sopa de Cabra. Pel que fa a la votació popular, Ginestà parteix com a favorit amb tres nominacions, seguit d’Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses i The Tyets, tots amb dues nominacions.
Girona, capital musical per dos dies
Amb aquesta doble gala, el Grup Enderrock celebra també el desè aniversari dels premis a l’Auditori de Girona i els 20 anys de l’equipament, consolidant l’esdeveniment com el gran aparador anual de la música catalana.
La nit dels Premis Enderrock es podrà seguir en directe a partir de les 21.30 h a través de la plataforma La Xarxa+, el web Enderrock.cat, les ràdios i televisions locals, així com per l’emissora iCat.