La funció desconeguda de Google Maps que permet immergir-se a les ciutats amb intel·ligència artificial

Explorar ciutats d'arreu del món sense sortir de casa ja és possible. No es poden tocar els murs dels monuments més emblemàtics, però sí que es poden recórrer de manera immersiva amb una nova funcionalitat de Google Maps: la Vista Immersiva. Això, gràcies a la intel·ligència artificial (IA), que permet reconstruir cada racó de les ciutats on està disponible.
La Vista Immersiva de Google Maps es va estrenar el 2022, però molts usuaris habituals encara la desconeixen. Ofereix la possibilitat de visitar virtualment una gamma de monuments, museus i fins i tot ciutats des del telèfon mòbil gràcies a la IA i, en definitiva, és una bona eina per planificar visites o explorar.
Actualment, està disponible a Amsterdam, Berlín, Dublín, Florència, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nova York, París, San Francisco, San José (Costa Rica), Seattle, Tòquio, Venècia, Budapest, Milà, Praga, Roma, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bongk Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Sydney i Ciutat del Cap. A l'Estat, està disponible a Barcelona -mostra la ciutat completa-, a Madrid -amb recorreguts complets per la plaça d'Espanya i el Museu del Prado- i Còrdova -només amb la Mesquita de Còrdova-.
Com fer servir la Vista Immersiva de Google Maps
Hi ha dues maneres de fer servir la Vista Immersiva: per visitar una zona emblemàtica o per previsualitzar una ruta. La primera està enfocada a ciutats que no compten amb la Vista Immersiva íntegrament, però sí alguns enclavaments destacables, encara que també serveix per a la resta de ciutats. Per exemple, Còrdova només permet la vista de la Mesquita-Catedral.
Per visitar-la, l'usuari ha d'introduir "Mesquita-Catedral de Còrdova" al cercador. Seguidament, apareixeran les opcions de "Com arribar", "Iniciar", "Trucar", etcètera. I, just a sota, hi ha les imatges fetes pels usuaris. A la primera imatge que apareix, ha de sortir l'opció d'"Immersive View" (Vista Immersiva) i, després de prémer-la, s'obrirà una nova interfície on l'usuari podrà explorar el mapa amb una vista aèria generada per IA, així com triar la data i l'hora de la visualització.
Per a la previsualització de la ruta, sí que cal trobar-se en una ciutat on estigui disponible la Vista Immersiva en la seva totalitat, com ara Barcelona, i per utilitzar-la, cal cercar la destinació al buscador. Apareixerà llavors la ruta marcada al mapa (si és amb cotxe, apareixerà com una línia contínua, mentre que, si es tria l'opció de caminar, sortirà una ruta marcada per punts consecutius). A la cantonada inferior esquerra, just a sobre de les opcions de transport i els seus temps, sortirà una finestra amb imatges amb un símbol d'una galleda a dins, en comptes de la fletxa circular de Street View. Aquesta galleda significa que la Vista Immersiva està disponible per al trajecte.
En prémer sobre aquesta finestra, s'obrirà automàticament la Vista Immersiva, que realitzarà el trajecte ràpidament, encara que l'usuari pot triar el ritme amb què avança la ruta gràcies a la interfície de control similar a les de vídeo, podent-la fer pausa en qualsevol moment i explorar en un tram determinat. D'aquesta manera, els usuaris poden previsualitzar la ruta abans de fer-la i familiaritzar-se amb l'entorn sense necessitat de veure l'aplicació de Google Maps constantment.