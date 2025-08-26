Cala Montgó: una de les platges més boniques i accessibles de la Costa Brava

Entre la solitud del Montgrí i la multitud de l'Escala, s'hi desplega un tram salvatge de penya-segats escarpats, només accessible amb una barca. En aquest paisatge, la cala Montgó es presenta com una excepció de fàcil accés, a prop de les Medes.
Situada a prop d'Empúries, és un dels punts més accessibles per descobrir l'exclusivitat del parc natural del Montgrí. Fa segles, els romans la utilitzaven com a punt de desembarcament, probablement per la seva sorra fina en contrast amb la pedra àrida de la resta del massís, i perquè la seva forma arrodonida ofereix una protecció natural contra la Tramuntana.
Què fa diferent la Cala Montgó?
La Cala Montgó et permet descobrir paratges verges. La part sud de la cala, a la punta del Milà, per exemple. O el sender per arribar a la cova dels Crestats, o la cova de la Sal i la cala Viuda. Destaquen la punta ventosa i la torre de punta Montgó, que havia servit per defensar-se dels atacs dels pirates.
Ara bé, a diferència de la majoria de les cales paradisíaques de la Costa Brava, la platja està envoltada de serveis, restaurants i establiments turístics i ben connectada amb línies d'autobús. La poca profunditat dels primers metres de l'aigua la fa ideal per a nens.
Com es pot arribar a Cala Montgó?
Per arribar a la Cala Montgó s'hi pot accedir en cotxe, a peu i també amb una combinació de transport públic. Amb cotxe, cal seguir per la carretera GI-623. A peu, hi ha un camí de prop dos quilòmetres que enllaça la cala amb el port de l'Escala amb les boniques platges de l'Illa Mateua i del Salpaig com a aturades obligatòries. Amb transport públic, cal agafar l'R11 i baixar a l'estació de Figueres, per després pujar a l'autobús direcció l'Escala.