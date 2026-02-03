El govern espanyol accepta trossejar el decret de revalorització de les pensions per aprovar-lo al Congrés

El govern espanyol estudia aprovar al Consell de Ministres d'aquest dimarts un Reial decret amb la revalorització de les pensions i un altre amb la resta de mesures que el decret òmnibus contemplava. Un decret que, finalment, va quedar bloquejat després que el PP, Vox, Junts i UPN hi votessin en contra. Ara, l'Executiu vol separar la pujada de les pensions de la resta de propostes de l'"escut social", entre les quals hi ha la moratòria antidesnonaments per a persones vulnerables o la prohibició de tallar l'aigua o la llum a famílies vulnerables.
Fa tot just una setmana, el passat 27 de gener, el ple del Congrés va rebutjar el decret del govern espanyol que contenia la revalorització del 2,7% de les pensions el 2026, amb 171 vots a favor i 178 en contra. Un dels partits que va tombar-ho va ser Junts, que va acusar l’executiu de pretendre fer “xantatge” vinculant les pensions a altres qüestions que no hi tenen res a veure.
Ara, amb la finalitat d'evitar que els pensionistes perdin la pujada a la nòmina del febrer, i atès que la mesura va rebre un ampli suport parlamentari, el Govern estudia trossejar el decret de l'òmnibus i deslligar-ne la revalorització de les pensions. La idea és aprovar-la aquest dimarts per separat i, si no és aquest mateix dimarts, fer-ho "com més aviat millor", segons han apuntat fonts properes al govern espanyol a Europa Press.
El Consell de Ministres va aprovar en l'última de l'any 2025 la pujada de les pensions contributives i de classes passives en un 2,7% per al 2026, així com de les pensions mínimes en més d'un 7%. Tot i això, aquest any les pensions amb cònjuge a càrrec i les de viduïtat amb càrregues familiars augmentaran un 11,4%, el mateix percentatge que les pensions no contributives i l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Aquests increments estaven inclosos en un Reial decret llei molt més ampli destinat a mantenir l’anomenat "escut social", que finalment no va ser convalidat al Congrés.