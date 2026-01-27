El PP, Vox i Junts tomben el decret de revalorització de pensions i mesures antidesnonaments

El ple del Congrés ha rebutjat per 171 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i Podem) i 178 en contra (PP, Vox, Junts i UPN) el decret del govern espanyol que contenia la revalorització del 2,7% de les pensions el 2026 i altres mesures com una moratòria de desnonaments a famílies vulnerables. Junts ha votat en contra acusant l’executiu de pretendre fer “xantatge” vinculant les pensions a altres qüestions que no hi tenen res a veure. “Nosaltres diem sí a les pensions, no a les ocupacions, i no poden obligar-nos a deixar tirades les persones que pateixen les ocupacions i els impagaments”, ha afirmat la portaveu Míriam Nogueras. Per contra, el ministre Bolaños ha advertit que un "no" al text equival a “fer mal” a milers de persones.
Els vots de Junts eren imprescindibles per evitar una derrota de l’executiu espanyol, que necessitava el suport de tots els socis. El govern de Pedro Sánchez haurà de buscar ara una via alternativa amb un nou decret per aprovar l’actualització de les pensions. La votació ha arribat després d’un debat dur en què el ministre Bolaños ha advertit Junts que votar "no" al decret òmnibus de “l’escut social” és “fer mal a pensionistes, a persones que no poden pagar l’aigua i un habitatge, a desocupats, i a víctimes de la dana i dels incendis forestals”.
ERC ha criticat durament el vot de Junts. El portaveu dels republicans Gabriel Rufián, ha acusat el grup de Nogueras de respondre a interessos de la patronal. En una publicació a X, ha recordat que Junts ha votat “amb PP i Vox perquè tenen banderes diferents però els mateixos amos”. “Que se sàpiga, que potser els fa vergonya i no ho fan”, ha tancat. Des de la tribuna, Bolaños ha volgut redoblar la pressió. Un vot a favor del text, segons el ministre, és “votar sí a augmentar les pensions, garantir el subministrament d’aigua i energia a persones amb baixos recursos, a evitar desnonaments a gent que no té on anar, i establir exempcions fiscals a desocupats, víctimes de la dana i afectats pels incendis forestals de l’últim estiu”.
El vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, ha acusat el govern espanyol de ser “incapaç” de governar i de “faltar al respecte” al Congrés i als ciutadans barrejant matèries en un reial decret òmnibus i utilitzant els pensionistes com a “ostatges”. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha acusat PP, Vox i Junts d’actuar amb “crueltat” davant els més desafavorits. “Intentar justificar un vot en contra d’augmentar les pensions perquè alhora es protegeix les famílies que menys tenen a Espanya és indigne”, ha afirmat el ministre. Just després de la votació una membre de Marea de Pensionistes ha increpat els diputats del PP des de la tribuna de públic. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, li ha demanat silenci en diverses ocasions sense que s’hagin produït més incidents.
Què incorporava el decret?
El decret que ha caigut incorporava la revalorització de les pensions en un 2,7% el 2026 i prorrogava fins al 31 de desembre de 2026 la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables, així com la compensació econòmica als propietaris afectats. També estenia fins a finals de 2026 la vigència dels descomptes extraordinaris del bo social elèctric, la garantia de subministrament d’aigua i energia per als consumidors vulnerables i la pròrroga del salari mínim interprofessional del 2025 fins que s’aprovi el corresponent al 2026. En l’àmbit laboral, el text establia que les empreses que rebin ajudes públiques no podran acomiadar al·legant un increment dels costos energètics ni tampoc si s’han acollit a ERTO vinculats a la guerra d’Ucraïna.
El decret també preveia la pròrroga dels límits del règim de mòduls per a petits autònoms, l’extensió dels règims simplificat i agrari de l’IVA i diversos incentius fiscals per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. A més, incorporava mesures fiscals de suport als afectats pels incendis forestals del 2025 i per la DANA. Finalment, incloïa l’actualització de les bestretes que reben les comunitats autònomes i les entitats locals en un context de pressupostos prorrogats, establia un règim excepcional d’endeutament autonòmic per al 2026 i elimina l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF per als perceptors de prestacions d’atur.
Decret d’ajudes al transport
Per contra, el Congrés també aprovat per 179 vots a favor, 32 en contra (Vox) i 132 abstencions (PP) el decret que prorroga les ajudes al transport durant el 2026. Inclou les bonificacions als bitllets estatals, autonòmics i locals, amb descomptes del 100% per a nens i del 70% per a joves. Junts i ERC han aprofitat el debat per criticar durament l’actuació del govern espanyol a Rodalies. La diputada d’ERC Inés Granollers ha advertit que la gratuïtat no arregla el problema amb què els ciutadans es troben en el dia a dia, i ha reivindicat l’acord entre ERC i el govern espanyol per incrementar les inversions de l’executiu. El diputat de Junts Isidre Gavín també ha criticat el “tracte colonial” i la “desinversió crònica” a Rodalies, amb una execució que “sempre és un terç de què es pressuposta, mentre que a Madrid sempre és el 100%”.