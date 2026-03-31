Els trucs per cuidar a les mascotes durant els viatges de Setmana Santa

Com cada any, molts catalans aprofiten les vacances de Setmana Santa -els que en tenen- per fer una breu escapada i trencar amb la rutina. Anar-se'n de vacances sempre és un moment molt esperat, però no sempre és agradable per a les mascotes. De fet, segons els experts de Virbac, laboratori veterinari referent en salut animal, un de cada cinc gossos pot patir ansietat per separació i més de la meitat dels problemes de conducte -fins a un 70%- estan relacionats amb l'estrès. Ara bé, des de Virbac han elaborat un seguit de recomanacions per cuidar les mascotes durant aquestes dates assenyalades.
“El benestar emocional de les nostres mascotes és tan important com la salut física. Molts dels problemes de comportament que veiem estan relacionats amb situacions d'estrès mal gestionades”, explica Marta Escorsa Baqués, Product Manager de Virbac. En primer lloc, per tal de garantir una bona adaptació, els experts recomanen mantenir uns horaris estables de menjar i de passejades, ja que d'aquesta manera es pot contribuir a millorar l'estat d'ànim de les mascotes. Asseguren que la rutina diària és una de les principals fonts de tranquil·litat per a gats i gossos.
Els experts de Virbac també recomanen habilitar un espai segur dins de casa, ja que així tenen un lloc on refugiar-se en cas de sobreestimular-se i començar a patir. Durant aquests dies de viatges, en cas que les mascotes també ens acompanyin, els experts també aconsellen acompanyar els canvis de forma gradual per tal de facilitar la vida als animals. Segons Virbac, això és especialment recomanable quan hi ha diversos canvis en la rutina de les mascotes a tenir en compte.
Tenir cura del benestar dels animals
Per alliberar tensió, els experts consideren que és positiu per a gats i gossos introduir alguns jocs que tinguin a veure amb l'olfacte, ja que això els ajuda a mantenir la calma i garantir que es minimitzen els problemes de conducta. En aquest sentit, els experts també apunten que cal estar pendents de tots els senyals que mostrin les mascotes i, en cas de dubte, consultar amb els veterinaris de referència.
Més enllà de Setmana Santa, l'arribada de la primavera és un dels moments en què hi ha més canvis en la rutina dels animals de companyia, especialment dels gossos, ja que el bon temps convida més a fer sortides. Això, en alguns casos, pot augmentar el seu estrès. En gossos, és habitual observar panteix constant, inquietud, lladrucs excessius o conductes destructives. En gats, l'estrès pot manifestar-se amb aïllament, irritabilitat, canvis en l'apetit o alteracions en els seus hàbits.