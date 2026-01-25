La deducció de la hipoteca que poden aplicar els pensionistes si compleixen aquest requisit

L’augment de les pensions a Catalunya s'ha situat en els 1.547,21 euros (uns 35 euros més que la mitjana estatal) amb 1,2 milions de beneficiaris. Això suposa uns 572 euros més a l'any per a una pensió mitjana de jubilació. Però aquest augment no és l'única novetat que afecta els pensionistes aquest 2026, ja que pocs saben que podrien beneficiar-se d'una deducció en la hipoteca del seu habitatge habitual si compleixen uns determinats requisits.
L'eliminació de la deducció per habitatge habitual
La deducció per inversió en habitatge habitual és un descompte en els impostos per a les persones que van comprar casa seva fa anys i encara l'estan pagant. Abans del 2013, l’Estat permetia que, quan feies la declaració de la renda, Hisenda et tornés una part dels diners que havies pagat durant l’any per la hipoteca de casa teva. Això incloïa les quotes mensuals, els interessos del préstec i algunes despeses obligatòries. En el millor dels casos, aquest descompte podia arribar a uns 1.300 euros l’any.
Tot i que aquesta ajuda ja no existeix per a les cases comprades a partir del 2013, les persones que van comprar el seu habitatge abans d’aquell any poden continuar beneficiant-se’n. És ací on entra el factor sorpresa pels pensionistes, ja que per demanar aquesta deducció no es té en compte la situació laboral.
Els requisits per demanar-la
No importa si la persona que vol optar a aquesta deducció de la hipoteca està jubilada o no treballa, ja que els principals requisits són haver comprat la casa abans del 2013 i que aquesta sigui la seva residència habitual. A més, has d'estar encara pagant la hipoteca d'aquesta propietat per poder descomptar-te els diners a la renda.
A més, aquesta mesura té caràcter retroactiu, és a dir, si en algun any no ho vas demanar tot i tenir-hi dret, encara pots recuperar aquests diners fins quatre anys enrere. És una ajuda que molta gent desconeix, però que pot marcar una bona diferència a final d’any. Així, molts pensionistes que encara no han acabat de pagar la hipoteca poden continuar aplicant aquesta reducció fiscal. En canvi, quan el préstec ja està completament liquidat, deixa d’haver-hi base per deduir.
Per beneficiar-se’n, cal incloure les dades corresponents a l’habitatge i a la hipoteca en la declaració de l’IRPF i conservar tota la documentació que acrediti els pagaments efectuats. Es tracta d’un recurs fiscal que encara pot aportar un respir econòmic a molts jubilats, però que sovint passa desapercebut per desconeixement.