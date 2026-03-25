La Flotilla torna a Gaza: l'expedició «més gran de la història» sortirà de Barcelona

Nou intent de la Flotilla per arribar a Gaza des de Barcelona. Els impulsors de la Global Sumud Flotilla han presentat aquest dimecres des del Parlament la que pretenen que sigui l'expedició "més gran de la història" amb la voluntat, ara sí, d'aconseguir trencar el bloqueig israelià. La nova flotilla, que ha comptat amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP a la roda de premsa des de la cambra catalana, partirà el 12 d'abril des del port de la capital catalana i comptarà amb 100 vaixells i unes 3.000 persones. A més, aquest cop s'incorporarà el vaixell d'Open Arms per aportar la seva experiència en la tasca humanitària a les aigües del mar Mediterrani.
Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla, ha detallat que dels 100 vaixells previstos, la gran majoria sortiran des de Barcelona. Entre els integrants de l'expedició hi haurà uns 1.000 metges, però també personal d'altres àmbits com educadors o constructors. També investigadors perquè puguin analitzar quins crims ha comès Israel a la Franja, tant en l'àmbit humà com en el climàtic. Amb tot, però, sempre que el govern de Benjamin Netanyahu no els intercepti, com en l'última ocasió. Tenen ara la garantia d'arribar a bon port? No, però confien que amb una Flotilla més forta es pugui trencar el bloqueig.
En la ruta hi haurà representants de "totes les nacions" del món, tot i que encara no s'ha volgut concretar els noms. És previsible que hi hagi polítics catalans, com en l'última ocasió. Algunes de les cares visibles d'aquella expedició van ser l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el regidor d'ERC a la capital catalana, Jordi Coronas; i la presidenta parlamentària de la CUP, Pilar Castillejo. Tots tres van ser detinguts, igual que la resta d'activistes, i en la seva tornada a Barcelona van denunciar maltractaments psicològics i fins i tot físics a alguns dels seus companys, especialment als més mediàtics com Greta Thunberg.
Més enllà de la sortida des de Barcelona, tant l'11 com el 12 d'abril es preveuen actes a Barcelona. "La ciutat és i ha estat històricament un mur contra la violació dels drets humans", ha sentenciat Abukeshek. Els impulsors criden a la mobilització ciutadana tant abans de la sortida des del port de Barcelona com durant la travessia, i ja avancen que hi haurà accions continuades. En paral·lel al recorregut de la Flotilla, que passarà per altres ports de la Mediterrània, també està previst que el 10 d'abril surti un comboi amb ajuda humanitària des de Mauritània. L'aprenentatge de l'última travessia pretenen que sigui clau per, ara sí, poder entrar a Gaza.
Al seu torn, Ariadna Masmitjà, integrant de la Flotilla a Catalunya, ha celebrat que Barcelona és punt de partida "per passar de la solidaritat a l'acció". Des del Parlament, ha denunciat que el Banc Santander, BBVA i CaixaBank “impulsen la indústria militar mentre especulen amb l'habitatge”, i ha assenyalat ICL per, segons ha dit, “proveir el fòsfor blanc per les bombes sionistes del genocidi" mentre contaminen les aigües catalanes. En aquest context, ha criticat que els governs augmentin la despesa militar -que ha xifrat en 60.000 milions d'euros per part de l’Estat- mentre es retalla en sanitat, educació o transport, i també ha fet una crida a la mobilització i participació de la ciutadania.
Qui se suma per primer cop a la ruta és l'Open Arms. Gerard Canals, cap d'operacions de l'entitat, ha dit que no venen a substituir ningú, però que creuen que poden aportar la seva experiència amb la tasca humanitària al mar Mediterrani. Donaran principalment suport logístic, tècnic i sanitari a la resta de vaixells, respectant les seves dinàmiques prèviament establertes. Per aconseguir arribar a Gaza, demanen que hi hagi vigilància internacional perquè, segons ha denunciat Canals, la persecució a l'Open Arms s'ha convertit ja en una dinàmica.