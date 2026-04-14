El Parlament impulsa una declaració de suport a la Flotilla

La Junta de Portaveus del Parlament ha aprovat aquest dimarts una declaració de suport a la Global Sumud Flotilla que també demana al govern català i espanyol les "actuacions possibles" per protegir diplomàticament les persones que en formen part. Es tracta d'un text impulsat per PSC, ERC, Comuns i CUP que ha rebut el vot en contra de PP i Vox, mentre que Junts s'hi ha abstingut. Com que la declaració no ha obtingut el suport de dos terços de la cambra no es podrà llegir al ple del Parlament. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha argumentat l'abstenció per la "instrumentalització" que han fet de la Flotilla personatges com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.\r\n