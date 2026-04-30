Israel captura una vintena de vaixells de la Flotilla amb diversos activistes catalans

El ministeri d'Exteriors d'Israel ha publicat un missatge irònic a les xarxes socials informant que 175 persones de més d'una vintena d'embarcacions de la Flotilla Global Sumud es dirigeixen "pacíficament" a Israel. El text arriba després que l'estat hebreu hagi interceptat 22 vaixells de la missió humanitària a 671 milles de Gaza. Ha acompanyat la publicació d'un vídeo en què apareixen activistes fent acrobàcies a la coberta d'un vaixell, i ha comentat que en les imatges s'hi poden veure els activistes "gaudint a bord de vaixells israelians". Un dels catalans que formen part de la missió i que viatja en un vaixell que ha pogut "escapar" ha fet una crida a la mobilització per reclamar l'alliberament dels retinguts.
Fa només dos setmanes que la Global Sumud Flotilla va salpar del Port Fòrum de Barcelona amb l’objectiu de “trencar el bloqueig” a Gaza. La missió humanitària va iniciar la travessia després s'ajornés la sortida per les condicions meteorològiques i, aquest dimecres a la nit, va denunciar a través de Telegram, que Israel havia interceptat diverses embarcacions del comboi.
La iniciativa humanitària va relatar que llanxes militars ràpides havien apuntat amb làsers i armes d’assalt semiautomàtiques els tripulants i passatgers dels vaixells i els havien ordenat que se situessin a la part davantera, de genolls i amb les mans enlaire. En un vídeo difós per una activista que viatjava a bord d’un dels vaixells interceptats, es pot veure el moment en què les forces navals israelians s’han apropat a les embarcacions. En les imatges també s'escolta un missatge de ràdio captat per una de les naus, en què l'armada israeliana informa els activistes que l’abordatge és imminent i els dona instruccions.
Per la seva banda, en diversos comunicats, la Global Sumud Flotilla ha titllat de “pirateria” i “incursió violenta” l’actuació de l’exèrcit israelià. Ha denunciat que les forces navals israelianes “han abordat i inutilitzat sistemàticament diverses embarcacions" i ha afegit que, “després de destrossar els motors i els sistemes de navegació, l’exèrcit s’ha retirat, deixant intencionadament centenars de civils a la deriva en vaixells malmesos i sense energia”. A més, ha indicat que s’han interferit les comunicacions de diverses embarcacions, impedint-los coordinar-se o demanar ajuda.
Crítiques a la complicitat internacional
Els responsables de la missió humanitària han considerat que les accions d’Israel marquen “una escalada perillosa i sense precedents: el segrest de civils enmig del Mediterrani, a més de 600 milles de Gaza, a plena vista del món”. Així, han avisat que es tracta “d’un segrest de civils” enmig del mar Mediterrani i a plena llum del dia, i han dit que evidencia que “Israel pot operar amb total impunitat, molt més enllà de les seves pròpies fronteres, sense cap conseqüència”. En aquest sentit, han lamentat el “silenci dels governs que afirmen defensar el dret internacional”. “No és neutralitat; és permís i és complicitat”, han valorat.
Diversos catalans retinguts
En aquesta línia, Pau Pérez, un dels activistes catalans del comboi, també ha fet públic un vídeo en què ha relatat que el vaixell en què viatja ha passat la nit “fugint” de l’exèrcit israelià. “Estem entrant en aigües territorials gregues”, ha explicat el jove, que ha assegurat que entre els membres de la flotilla “segrestats” hi ha diversos catalans. Per això, ha fet una crida a la mobilització i ha demanat a la societat civil que surti al carrer per exigir l’alliberament de les persones retingudes i el trencament de totes les relacions amb Israel.
La delegació catalana que va sortir del port de Barcelona compta amb una quarantena de persones procedents del sindicalisme, de la política, d’entitats i moviments socials. Hi ha noms com els de l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns), qui ha assegurat en un missatge que el seu vaixell ha pogut fugir de les forces israelianes i ha cridat a la “mobilització” de la ciutadania, amb concentracions a les 7 de la tarda d’aquest dijous davant dels ajuntaments arreu de Catalunya. També hi formen part de la missióla mateixa ‘Masmi’ i Jordi Gassiot, també de la Intersindical Alternativa; Manaia Lasnier, d'Arran; l’activista Maria Zendrera; membres de la CGT com ara Saturnino Mercader ‘Merca’, i Judit Piñol, una de les portaveus en suport a la Flotilla en les acampades fetes a Barcelona.
Segona missió humanitària a Gaza
La Flotilla tornava a endinsar-se al mar Mediterrani amb la finalitat d’arribar a Gaza cap al maig, segons va apuntar una de les integrants de l’expedició i membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya Ariadna Masmitkà ‘Masmi’. També va admetre que la travessia afrontava un escenari “més tens” pel conflicte a l’Orient Mitjà. El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, va precisar que en l’última missió, duta a terme a l’octubre, van salpar 24 embarcacions i enguany són una trentena.
La intenció és que s’hi acabin implicant en total al voltant d’un miler de persones en una setantena d’embarcacions de 70 països. Entre les naus atracades a la capital catalana també hi havia l’Arctic Sunrise, de Greenpeace, per oferir suport marítim, tècnic i operatiu, i el vaixell de l’Open Arms, per donar ajuda tècnica i logística.