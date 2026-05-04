El PP i Vox aconseguirien una còmoda majoria absoluta, segons una enquesta d'«El Mundo»

El PP i Vox sumarien una majoria absoluta molt còmoda i el PSOE perdria 5 diputats davant l'ensorrament de Sumar, que en perdria 21, segons una enquesta d'El Mundo. En cas de fer-se eleccions al Congrés, el PP tornaria a guanyar i sumaria un escó, de 137 a 138, i podria arribar a governar amb majoria absoluta de la mà de Vox, que passaria dels 33 diputats actuals a 57. La suma dels populars i el partit d'extrema dreta arribaria als 195 escons, 19 per sobre dels 176 que marca la majoria absoluta.
Sumar es desfà completament i passaria dels 31 diputats a obtenir-ne 10, i Podem en trauria 2. Tot aquest vot l'aglutinaria Pedro Sánchez, que amb el "No a la guerra" i l'oposició a Trump, guanyaria votants dels partits que, tradicionalment, s'han situat a l'esquerra del PSOE; així i tot, el partit socialista minvaria dels 121 diputats als 116. I una repetició del govern de coalició actual no seria possible.
Els resultats recollits entre el 24 i el 29 d'abril d'un total de 1.205 entrevistes mostren que, el 19,2% dels qui van votar a Sumar a les eleccions del 2023, ara apostarien pel PSOE. D'altra banda, un 6,1% dels votants socialistes passarien al PP i el 12,3% dels populars votarien, ara, a Vox.
"L'efecte Rufián" es dilueix
ERC aconseguiria sumar un diputat més, passaria de 7 a 8, però "l'efecte Rufián" es dilueix i no aconseguiria el rèdit esperat. Tot i els moviments del líder del partit a Madrid, que recorre Espanya per defensar un front unitari d'esquerres per combatre l'extrema dreta, la popularitat en auge de Rufián només es traduiria en l'obtenció d'un escó més.
La tendència a l'alça d'ERC es veu també en l'enquesta de l'Ara d'aquest cap de setmana, que apunta que, en cas de fer-se eleccions al Parlament, els d'Oriol Junqueras revifarien i passarien dels 20 escons actuals a situar-se amb entre els 27 i 30. Per tant, i sempre segons les enquestes, la tendència "pactista" amb el PSOE i el PSC no castigaria, ans al contrari, al partit republicà.
Un altre mal sondeig per Junts
Els resultats de l'enquesta d'El Mundo tampoc són positius per a Junts, que després dels fatídics pronòstics de l'enquesta de l'Ara d'aquest cap de setmana, veuria com, també a l'Estat, perd representació. En aquest cas, el partit liderat per Carles Puigdemont passaria de 7 a 6 diputats. La caiguda, però, seria molt més lleu que la pronosticada al Parlament pel diari Ara, que apunta que el partit una gran fugida de votants i baixaria dels 35 escons actuals a aconseguir-ne entre 11 i 14, passant de ser la segona força més votada a la cinquena.
L'enquesta inclou, també, Aliança Catalana, tot i que Sílvia Orriols ha assegurat que no es presentaran a les eleccions espanyoles. En cas de fer-ho, però, i segons El Mundo, el partit d'extrema dreta aconseguiria representació parlamentària amb 1 diputat.