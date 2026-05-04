Niubó reclama «desescalar la tensió» amb els sindicats educatius però defensa l'acord amb CCOO i UGT

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha instat els sindicats educatius a "desescalar la tensió" davant la nova convocatòria de vagues arreu del país i ha insistit en la voluntat de diàleg amb els sindicats que no es van sumar a l'acord però per desplegar aquest acord. Així ho ha afirmat aquest dilluns al matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha tornat a defensar les bondats del pacte signat amb CCOO i UGT, un dels principals motius que ha agreujat el conflicte educatiu. Niubó, però, considera que les reticències amb l'acord no són una "esmena a la totalitat", sinó que el consideren insuficient. Per això, la responsable de la conselleria els anima a parlar-ne perquè "són qüestions que es poden resoldre en l'àmbit del desplegament".
En aquest sentit, allargant la mà als sindicats crítics, Niubó ha afirmat que es pot analitzar què es pot "accelerar" o "sumar" però, tot seguit, ha recordat també que en el context pressupostari actual és "difícil": "Podem veure en el marc del desplegament què queda curt, què hem d'accelerar perquè tingui més acceptació, parlem-ne de tot", ha asseverat la titular de la cartera d'ensenyament. A més, ha defensat que l'acord assolit és el millor al qual es podia arribar i ha assegurat que suposa un avenç important per al sistema educatiu.
És per aquest motiu, tal com han reiterat en diverses ocasions diversos representants de l'executiu català, que la consellera ha tornat a dir que estan "centrats" en el desplegament d'aquest pacte assolit amb CCOO i UGT i ha asseverat que els altres tres sindicats es van "aixecar" de la taula. Una opinió contraposada amb els argumentaris dels sindicats crítics, que afirmen que en cap moment han renunciat a continuar negociant amb la conselleria. Per a Niubó, però, els seus plantejaments "són de màxims", cosa que no dona peu a acostar posicions: "La resposta no pot ser passar del 30% [de l'increment del complement salarial] al 100% d'increment, ara mateix no es pot fer", ha manifestat. Tot i així, la consellera ha dit que, si s'aconseguís un altre marc pressupostari, es podria parlar sobre "quins són els marges".
Educació tanca files amb els Mossos
Preguntada per la polèmica prova pilot d'enviar agents dels Mossos d'Esquadra de paisà en algunes escoles i instituts del país, Niubó ha considerat exagerada la reacció a la prova pilot que inclou la presència de sis agents en sis zones educatives. La titular de la cartera, tal com va fer dimarts de la setmana passada, ha tornat a dir que el pla és una resposta a una "demana del territori" i ha emfatitzat que es tracta d'una prova pilot, i no d'una política pública decidida. "S'ha venut una visió d'un mosso d'esquadra com si fos algú que hagués d'escorcollar motxilles, controlar patis... no va d'això", ha manifestat.
En aquest sentit, ha assegurat que la prova se centra a reforçar la prevenció a través de la figura de l'agent, que coneix la realitat de l'entorn. Manté que no hi ha un problema de seguretat als centres educatius, però sí que es donen "conflictes", tant dins dels centres com fora que impacten en l'alumnat. La consellera no ha concretat quants centres han demanat formalment retirar-se de la prova després de trobar l'oposició dels docents o de la comunitat educativa. A hores d'ara, però, segons fonts sindicals, ja hi ha cinc dels catorze centres que ha sol·licitat retirar-se del programa pilot.