Lamine, Pedri i Flick els més aclamats durant la rua dels campions del Barça

A un ritme lent, la rua arriba al carrer Berlín on els aficionats coregen el nom de “Hansi Flick” per retre homenatge al tècnic que, ahir, va perdre al seu pare. “Venim a veure Lamine Yamal i Pedri”, explica un jove que, emocionat, oneja una bandera del Barça i llueix l’equipació amb orgull. “Hem vingut des de Martorell per veure’ls; aquest equip és un orgull”, diu una mare de família acompanyada de la seva filla.
Els seguidors blaugrana han desfermat l’eufòria continguda durant tota la temporada des de l’inici del recorregut. A banda dels ja característics càntics de “campions”, l’afició també se n’ha recordat dels eterns rivals. Crits de “Cono queda't”, fent referència a l’entrenador blanc Álvaro Arbeloa, “Madrid cabró saluda al campió” o “Perico digues-me que se sent” han ressonat amb força entre els seguidors culers.
La comitiva de la rua d'aquest dilluns ha sortit de l'Spotify Camp Nou i continuarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts, Arístides Maillol i finalitzar de nou al camp del Barça