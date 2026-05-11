Rua del Barça pel títol de Lliga: horari, recorregut i afectacions al trànsit

El Barça celebrarà el campionat de Lliga amb una rua pels carrers de Barcelona en què els jugadors i el cos tècnic compartiran el trofeu amb l'afició. La nit d'aquest diumenge i la matinada d'aquest dilluns ja han deixat escenes per al record, amb Marc Casadó i Alejandro Balde liderant els càntics a plaça Catalunya; Pedri, Èric Garcia i Dani Olmo en Bicing per la ciutat, i Joan Laporta desfermat a Luz de Gas. Si bé, la festa tot just acaba de començar.
Horari: quan comença i quan acaba la rua del Barça
L'hora oficial d'inici de la rua és les 17 hores, però el desplegament començarà una mica abans amb la previsió que molta gent es desplaci per Barcelona. La desfilada, que comptarà amb dos vehicles del Barcelona Bus Turístic vinilats especialment per a l’ocasió, durarà més de quatre hores -fins a les 22 hores aproximadament- i la Guàrdia Urbana acompanyarà la comitiva del Barça per facilitar-ne la mobilitat, i juntament amb els Mossos d'Esquadra, també garantirà la seguretat de l'esdeveniment, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.
Recorregut: per on passa la rua?
La comitiva de la rua d'aquest dilluns sortirà de l'Spotify Camp Nou i continuarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, Avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts, Arístides Maillol i finalitzar de nou al camp del Barça.
Afectacions al trànsit: TMB publica una llista de recomanacions
Amb motiu de la desfilada de celebració pel títol de la Lliga, TMB recomana l’ús del metro i adverteix que les restriccions del trànsit en superfície afectaran una part de la xarxa d’autobusos. Al metro, que funciona fins a les 00 hores, hi haurà, a partir de les 16 hores, més personal d’atenció i de seguretat a les estacions situades al llarg del recorregut de la rua.
En aquest sentit, TMB recorda que les estacions de metro més properes a la zona per on passarà la desfilada són:
- Badal (L5)
- Collblanc (L5)
- Palau Reial (L3)
- Maria Cristina (L3)
- Les Corts (L3)
- Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4)
- Entença (L5)
- Hospital Clínic (L5)
- Diagonal (L3 i L5)
- Universitat (L1 i L2)
- Catalunya (L1 i L3)
- Urquinaona (L1 i L4)
Amb tot, els desviaments afectaran més d’una trentena de línies de bus de TMB que fan part de l’itinerari a la zona afectada i seran les següents:
- D20
- D40
- D50
- H8
- H10
- H12
- H16
- V1
- V3
- V5
- V7
- V9
- V11
- V13
- X1
- X3
- 6
- 7
- 19
- 22
- 24
- 27
- 52
- 54
- 55
- 59
- 63
- 67
- 68
- 70
- 78
- 113
- 157
- 175
- Les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic