Saif Abukeshek tornarà a la Flotilla aquest dimarts després de la detenció il·legal d'Israel

L'activista i membre de la Flotilla Saif Abukeshek ha confirmat que presentarà una denúncia contra Israel després d'estar-hi detingut 12 dies de manera il·legal i que es tornarà a unir a la flota aquest mateix dimarts. "Israel ha violat tots els drets des que ens va interceptar i fins que ens ha posat en llibertat", ha reblat en declaracions a RTVE.
Abukeshek, que va aterrar aquest diumenge a la tarda a l'aeroport del Prat, ha explicat que tornarà a la Flotilla de manera imminent i ha defensat que és una acció necessària per continuar posant el focus en el genocidi a Gaza. "Les mobilitzacions al mar són un element més de les moltes activitats que es fan. Hem de continuar lluitant al carrer", ha dit en aquest sentit.
Segons ha relatat, al centre de detenció, el van sotmetre a moltes hores d'interrogatori amb "insults i amenaces". "Em deien que em deixarien allà durant anys i que mai tornaria a veure la meva mare", assegura, alhora que denuncia que el despertaven a qualsevol hora i el feien desplaçar-se amb els ulls tapats. "Ni tan sols hem passat per un jutge", ha declarat.
L'activista ha perdut 15 quilos després d'iniciar una vaga de fam deixant de menjar, beure i parlar progressivament, la qual cosa l'ha portat a estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure. I, ara que tornarà a la Flotilla, ha fet una crida a la ciutadania a participar en la manifestació del pròxim cap de setmana a Barcelona.
