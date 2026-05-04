La dona de Saif Abukeshek, Sally Issa, assegura que l'activista ha patit "maltractament" per Israel i que està en vaga de fam. En declaracions a Europa Press, Issa ha explicat que no ha pogut parlar amb el seu home, que dijous passat va ser interceptat amb la Flotilla, i que tota la informació que té és gràcies al cònsol espanyol a Tel-Aviv: "El cònsol diu que ell es troba bé. Està en xoc, trist, perquè teníem l’aniversari de la meva filla, i no ha pogut parlar amb ella". Segons ha explicat, aquest dimarts Abukeshek tornarà a visitar els tribunals israelians.\r\n