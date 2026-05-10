Israel deporta els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila

El govern israelià ha deportat els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila. Així ho ha confirmat aquest diumenge en una piulada a X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que "no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza". El catalanopalestí Abukeshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. La Global Sumud Flotilla va celebrar aquest dissabte l'alliberament com "una victòria de la mobilització popular i de la pressió sostinguda arreu del món durant aquests dies".\r\n