Balanç a mig camí electoral

Abans de començar, una bona i una mala notícia. La bona? Que ja és divendres. La dolenta? Que potser el Madrid es presenta sense jugadors aquest diumenge al Camp Nou, si continua l'Street Fighter que tenen muntat al vestidor. L'ambient és molt més tranquil al Palau de la Generalitat, on Salvador Illa -que va guanyar amb claredat les eleccions catalanes fa exactament dos anys- intenta afermar un nou marc a Catalunya que passa per la idea de girar full de l'última dècada. El problema és que, per ara, té dificultats per sortir-se'n: no té pressupostos en vigor, els docents estan en peu de guerra -res fa pensar que es cansin- i hi ha carpetes que a Madrid continuen -i continuaran- encallades.
És el cas del finançament autonòmic, que encara no té data per aterrar al Congrés dels Diputats; la condonació de part del deute autonòmic en mans del FLA, que tampoc ha passat encara per la cambra baixa; o bé la millora de la participació catalana en la gestió de l'aeroport del Prat, una demanda que porta dues dècades damunt la taula. És una tendència que beu dels acords d'investidura que va signar Illa amb ERC: les qüestions nuclears s'han de negociar a la Moncloa i aprovar-se al Congrés. La primera part sempre és delicada, encara que el president tingui entrada amb Pedro Sánchez; la segona és com jugar a la ruleta russa, perquè la majoria de la investidura va ser un miratge breu.
Ara que es compleixen dos anys de les eleccions catalanes, és temps per fer balanç a mitja cursa. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras continuen sense ser amnistiats -una rebel·lió en tota regla del Tribunal Suprem- i, sobretot, continuen sense teixir complicitats. Només cal veure què es diuen -i com s'ho diuen- Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a Madrid. En parlarem aquest diumenge en una edició especial de l'Snooker, el nostre pòdcast de política hardcore. Conduït per Neus Climent, aquesta vegada comptem amb el nostre cap de Política, Bernat Surroca. Sempre és un plaer! Per cert, si no voleu que se us escapi cap contingut de Nació, aquí us expliquem com seguir-nos a Google.
Ens ha agradat
El català no travessa el seu millor moment, però encara gaudeix de certa salut. Ho demostren les dades definitives dels llibres més venuts per Sant Jordi: un 54,7% van ser en la llengua del país. No és casualitat que el més venut en no ficció fos un manual en defensa del català escrit per Òscar Andreu -podeu recuperar aquí l'entrevista que li va fer Pep Martí-, o que Regina Rodríguez Sirvent continuï amb la ratxa triomfal que va encetar amb Les calces al sol. Es poden elaborar mil teories sobre com promoure el català, es pot pensar en la millor manera de protegir-lo a nivell legal, però al final de solució bona només n'hi ha una: que la llengua sigui útil i que es converteixi en un vehicle d'integració.
No ens ha agradat
Les escenes que s'han viscut aquesta setmana vinculades al creuer on s'hi ha desenvolupat un brot d'hantavirus ens porten els pitjors records de la dècada. Equips de protecció individual, mascaretes, confinaments, contactes propers, material mèdic d'emergències i la incertesa de saber si la malaltia pot causar estralls més enllà dels passatgers del vaixell, que ja es dirigeix cap a les Canàries, on arribarà diumenge. No hi ha faltat el tradicional xoc entre el govern espanyol i l'autonomia insular, que té una relació d'amor-odi amb Pedro Sánchez. No ens pot venir res de bo al cap quan Fernando Simón torna a aparèixer a les nostres vides, però els experts coincideixen: això no és la Covid.
Què fem el cap de setmana
A banda de posar el focus en els dos anys que han passat des de les últimes eleccions, mirarem d'enfocar el viatge que farà la setmana vinent el president Illa a Califòrnia. Hi enviarem Pep Martí, el nostre millor diplomàtic, per portar-vos la informació en directe i també el context necessari. Pau Espí, una de les noves i prometedores -també periodísticament- incorporacions al diari, publicarà un reportatge sobre el problema que suposen els grafitis als trens. I, com no podia ser d'una altra manera, diumenge al vespre estarem molt pendents de veure si el Barça pot guanyar la Lliga contra el Battle Royale Madrid al Camp Nou. D'ocasions com aquesta n'hi ha ben poques. Bon cap de setmana!