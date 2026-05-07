Els sindicats de la vaga exigeixen reunir-se amb Niubó abans de dilluns

Primer dia de vagues educatives i primers moviments per desencallar el conflicte. Els sindicats convocants de les protestes, USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical, han reclamat aquest dijous reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de dilluns de la setmana vinent, però exigeixen que la titular de la cartera dugui "propostes concretes" per resoldre la situació. En un comunicat, han assegurat que estan disposats a "cedir" i poder arribar a un acord satisfactori, però superant el marc actual pactat. De moment, però, el departament sembla no voler-se moure dels marges de l'acord amb CCOO i UGT i els insta a seure a negociar sobre el desplegament.
En resposta, les organitzacions sindicals de la vaga lamenten la "manca de voluntat de negociació" del Govern: "Els sindicats convocants de la vaga, majoritaris a l'educació pública, denunciem la manca de voluntat negociadora del Departament d’Educació i Formació Professional després que la mediació celebrada aquest dimecres al Departament de Treball acabés sense acord", argumenten en el comunicat conjunt. En aquest sentit, acusen la conselleria de mantenir-se "immòbil": "El Departament es manté immòbil i no s’ha mogut “ni un mil·límetre” de l’acord de mínims pactat amb organitzacions sindicals minoritàries, fet que agreuja el conflicte educatiu", afegeixen.
La consellera Niubó, en una entrevista a TV3 el dia previ a l'inici de les vagues, es va mostrar oberta a reprendre les negociacions amb els sindicats per desencallar el conflicte, però sempre dins el marc del pacte ja signat. De fet, no va arribar a concretar quin marge de maniobra hi ha per millorar l'acord amb CCOO i UGT. Tot i així, va insistir en la mà estesa pel diàleg amb els sindicats crítics de l'acord. En resposta, les organitzacions de la vaga afirmen que mentre la consellera parla en públic de mà estesa, a porta tancada els diuen que s'han de sumar a l'acord ja tancat "i no hi ha cap mena d'acostament" ni se'ls convoca "per a negociar res".
Els sindicats criden a la vaga
Davant la manca d'entesa entre les dues parts, i l'enrocament de posicions a banda i banda del conflicte, els sindicats crítics amb Educació fan una crida a la vaga, que just aquest dijous comença: "Mentre persisteixi l’actitud immobilista del Departament, no tenim més remei que continuar amb les mobilitzacions i fem directament responsable el Departament d’Educació del perjudici que pugui suposar la vaga per a la ciutadania i per a l’Educació del nostre país", plantegen. Tot i així, es continuen mostrant oberts a negociar amb la conselleria: "Reiterem la nostra disposició a arribar a un acord i a continuar negociant, però exigim superar el marc actual pactat i incorporar millores reals en les condicions laborals amb la corresponent dotació pressupostària", exclamen.
Per altra banda, els sindicats han criticat els serveis mínims que s'estan plantejant per a les vagues, que consideren "abusius" perquè asseguren que són del 50% fins i tot a les escoles oficials d'idiomes, que recorden que no són un servei essencial. Aquest dijous, estan cridats a l'aturada els treballadors de les escoles bressol. La vaga està impulsada pels sindicats crítics i per la Plataforma 0-3, on també hi estan representades les diferents organitzacions sindicals.