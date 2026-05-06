Els sindicats crítics amb Educació fan una nova crida al diàleg en el tret de sortida de les vagues

Comença la marató de vagues i protestes a l'educació catalana. Aquest dimecres, els sindicats crítics amb el Departament d'Educació i impulsors de les noves vagues educatives -USTEC, Aspepc, CGT i la Intersindical- han donat el tret de sortida al mes de vagues amb una nova crida al diàleg per acordar noves millores en les condicions laborals del sector: "Estem disposats a donar continuïtat a les negociacions i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats dels treballadors, que reverteixi les injustícies en les nostres condicions i doni resposta a les necessitats de l'alumnat", ha exclamat el comitè de vaga, format pels diversos representants sindicals, aquest matí en una atenció a la premsa.
La portaveu del sindicat majoritari de mestres, Iolanda Segura, ha remarcat que "estan disposats a arribar a un acord que satisfaci les necessitats i les diferents parts", però ha tornat a insistir que les bases fixades en el pacte amb CCOO i UGT són insuficients. A la pregunta de si en el cas que hi hagués una convocatòria formal es pararien les vagues, respon que només desconvocaran les protestes si s'arriba a un acord que "resolgui aquestes necessitats o que posi un punt de partida a resoldre aquestes necessitats i que el col·lectiu el vegi favorable". De moment, però, aquest plantejament d'entesa continua sense arribar, ja que l'executiu manté l'aposta pel pacte ja signat, tot i que sí que s'obre a ajustar millores a partir d'aquest acord.
Per la seva banda, Andreu Navarra, del sindicat de Professors de Secundària, ha afirmat que, a hores d'ara, el Govern "continua enrocat en un acord de país que tothom ha rebutjat i representa un augment ridícul salarial per als docents", i assegura que tornaran a la taula de negociació quan estigui calendaritzat un augment significatiu del salari i parlar dels temes que demana el col·lectiu de docents catalans. De fet, tal com ja han deixat clar en diverses ocasions, els sindicats crítics amb la conselleria es desmarquen de les meses sectorials fins que no s'abordin les seves reivindicacions a les protestes.
Una vaga més enllà dels mestres
Al seu torn, com a representant de la CGT, Ingrid Chavarria ha remarcat que "no sols els docents pateixen els greuges en l'educació pública, sinó tots els col·lectius que treballen en els centres", per la qual cosa també convoquen a la vaga el personal del lleure, el personal d'atenció educativa, el PAS i altres professionals. A més, tal com recorda Laia Llensa, també de la CGT, en conversa amb Nació, el PAE està format per molts professionals diferents: "Som les TEEI, tècniques especialistes en educació infantil que treballem al costat de les docents en les aules d'I3 educant i atenent l'alumnat des de la primera infància; les EEE i les AEE, un pilar per la inclusiva; les TIS que acompanyen l'alumnat més vulnerable i amb risc d'exclusió social".
Les vagues educatives previstes per aquest mes de maig, les quals es repartiran en jornades d'aturades arreu del país, van més enllà dels docents, ja que el malestar amb la conselleria s'estén en els diferents estaments de la comunitat educativa. De fet, tal com ha deixat clar Laia Fonts, de la Intersindical, l'acord signat amb CCOO i UGT no està referendat per la majoria de mestres i professors, i lamenta "l'energia que està destinant el Govern i aquesta consellera en propaganda en contra" dels sindicats, quan creu que haurien de destinar-la a asseure's a parlar amb ells.