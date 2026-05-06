El català no recula per Sant Jordi: representa el 54,7% dels llibres venuts

Gairebé el 55% dels llibres venuts aquest Sant Jordi van ser en català, la xifra més alta d'almenys els darrers sis anys. La Cambra del Llibre de Catalunya ha fet públiques aquest dimecres les xifres definitives de la Diada: es va arribar a una facturació de 26,7 milions d'euros, lleugerament per sobre dels 26,1 milions de l'any passat. Concretament, es van vendre 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents i, del total de llibres venuts, el 54,7% va ser en català i el 45,3% en castellà.
Les darreres notícies no són positives: el català ha retrocedit a gairebé totes les vegueries de Catalunya i la llengua és el principal motiu de discriminació per als catalans. Tot i això, aquesta Diada els catalans es van decantar de manera més pronunciada pel català a l'hora d'escollir un llibre. Si bé el percentatge d'exemplars venuts en la nostra llengua no és gaire diferent dels darrers anys (el 2025 va ser el 52,3% i el 2024, el 52%), sí que és el cop que més s'ha accentuat en els últims sis. Tot just, el llibre més venut de no ficció és el Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu, una guia pràctica que planteja les qüestions que amenacen la llengua i proposa una acció per assegurar-ne la pervivència.
Per demarcacions, les xifres definitives apunten que, a Barcelona, el català va representar el 52,8% dels exemplars venuts; a Girona, el 65,8%; a Lleida, el 60,3%; i, a Tarragona, el 53,2%. Quant als gèneres, del venut en la literatura infantil i juvenil, el 71,1% va ser en català; en ficció, el 50,7%; en no-ficció, el 49,5%; i, en còmic, el 36%.
Aquest és el rànquing definitiu dels llibres més venuts per Sant Jordi 2026:
Ficció en català
- Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana)
- El joc del silenci, de Gil Pratsobrerroca (La Campana)
- Després del naufragi, d'Albert Sánchez Piñol (Univers)
- No has estat mai sol, d'Albert Espinosa (Rosa dels Vents)
- La segona vida de Ginebra Vern, d'Agnès Marquès (Columna)
- Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa (Univers)
- Passeig de Gràcia: Història d'una família, de Roger Bastida (Comanegra)
- Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana)
- Peixos, d'Eva Baltasar (Club Editor)
- La ciutat de les llums mortes, de David Uclés (Destino)
No ficció en català
- Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu (Univers)
- On neix la llum: relat de la meva depressió. De la fragilitat a la resiliència, d'Oriol Mitjà (Columna)
- Anatomia de l'esperança, de Francesc Torralba (Destino)
- Cuines pim pam, d'Arnau París (Ara llibres)
- L'última vegada que et dic adéu, de Natza Farré (Angle Editorial)
- Impacte. Les cares del mal, de Carles Porta (La Campana)
- Bola de drac i la filosofia: força, poder i destí en la construcció de l'heroi, de Claudio Kulesko (Blackie Books)
- Garlanda: paraules, pèrdues i altres celebracions, de Maria Rovira (Blackie Books)
- Érem tan joves, de Sílvia Soler (Univers)
- Relíquia, del Pol Guasch (Editorial Anagrama)
Llibres infantils i juvenils en català
- Em dic Goa 10: Quin embolic, Goa!, de Míriam Tirado (B de Blok)
- Valentina de Montblanc, de Míriam Bonastre Tur (Entredos)
- Titó: excursió a la llegenda de Sant Jordi, de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)
- Festa grossa 02: Sant Jordi i el drac, d'Oriol Garcia Molsosa (Combel)
- Els Faura. Entre el seny i el desig, de Mar Picó (Montena)
- La llegenda de Sant Jordi (amb peces lliscants), de Gina Samba (Estrella Polar)
- Tickniks 03: Vampi, de Meritxell Martí (Combel)
- Titó: excursió amb dinosaures, de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)
- El zoo d'en Pitus, de Sebastià Sorribas, adaptació de Carles M. Miralles i Galleta Maria (La Galera)
- La llegenda de Sant Jordi. Amb mecanisme, d'Emma Martínez (Estrella Polar)
Ficció en castellà
- La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza (Seix Barral)
- La ciudad de las luces muertas, de David Uclés (Destino)
- Comerás flores, de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide)
- Mentira, de Juan Gómez-Jurado (Ediciones B)
- Una niña buena, d'Elísabet Benavent (Suma De Letras)
- Maite, de Fernando Aramburu (Tusquets)
- Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega (Planeta)
- La asistenta, de Freida McFadden (Suma De Letras)
- Nunca estuviste solo, d'Albert Espinosa (Grijalbo)
- La península de las casas vacías, de David Uclés (Siruela)
No ficció en castellà
- Hábitos Atómicos. Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios, de James Clear (Diana)
- Murdoku: 80 Acertijos de lógica y asesinatos, de Manuel Garand (Temas De Hoy)
- Feliz menopausia: El método paara equilibrar tus hormonas, perder peso y decir adiós a los síntomas, de Sandra Moñino (Harpercollins)
- Neurociencia para la vida real: los 10 pasos que mejoran tu cerebro, d'Ana Ibáñez (Planeta)
- Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan, de Karlos Arguiñano (Planeta)
- Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas (Espasa)
- Alzar el duelo: Cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma, de Paz Padilla (HarperCollins)
- Instrucción de novicias, d'Ana Garriga i Carmen Urbita (Blackie Books)
- El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl (Herder)
- Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría, de Victor Küppers (Plataforma Editorial)
Llibres infantils i juvenils castellà
- Si fuéramos eternos, d'Emma Gil (Ed. Martínez Roca)
- Los chicos de Tommen 01: Binding 13, de Chloe Walsh (Montena)
- K-Pop Demon Hunters: ¡Por los fans!, de K-Pop Demon Hunters (Montena)
- Godeik 01: Godeik y la gema maldita, de Godeik (Destino Infantil & Juvenil)
- Los ecos de Jude, de Joana Marcús (Montena)
- Game Changers 02: Más que rivales, de Rachel Reid (Montena)
- El Rulas 05: El Rulas y el Gran Concurso de Youtubers, d'Animalize21 (Destino Infantil & Juvenil)
- Me Llamo Goa 10: ¡Vaya Lío, Goa!, de Míriam Tirado (B De Blok)
- El Ruso 03: Viaje al centro del Cuchillas, d'Alesgf (Destino Infantil & Juvenil)
- Guiness World Records 2026, de Guiness World Records (Planeta Junior)